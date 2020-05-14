Гороскоп на 14 мая: Раков ждет нервотрепка, а Скорпионы будут на высоте

Гороскоп 2020 на сегодня 14 мая всем знакам Зодиака составили астрологи. В четверг звезды сулят представителям зодиакального круга везение или трудности в любви, деньгах, карьере, отношениях. А вот Овнам, Скорпионам и Весам сегодня может улыбнутся удача.

Кому стоит опасаться подвоха, а кто закончит день на высоте? Кто может встретить любовь всей своей жизни, а чьи отношения дадут трещину? Кому придется раскошелиться, а кто пополнит свое счет на кругленькую сумму? Обо всем этом вы сможете узнать из гороскопа в материале Styler.

Гороскоп на сегодня 14 мая 2020: Овен

Ваши многочисленные таланты могут пропадать впустую. Вам необходимо поискать применение хоть части из них. Сегодня как раз подходящий день для этого!

Гороскоп на сегодня 14 мая 2020: Телец

Потребности семейства выйдут сегодня на первый план. Однако, как ни странно, это нисколько не помешает вам отдаться работе, а скорее подхлестнет ваш трудовой энтузиазм.

Гороскоп на сегодня 14 мая 2020: Близнецы

Перед тем как отвечать на задаваемые вопросы, внимательно их проанализируйте на предмет наличия скрытого смысла. В противном случае вы рискуете оказаться в дурацком положении.

Гороскоп на сегодня 14 мая 2020: Рак

Сейчас не время раскачивать лодку. Будьте уравновешены и внешне холодны, сколь бы силен не был пожар страстей, бушующий в вашей душе. Время для выяснения отношений сегодня не самое лучшее.

Гороскоп на сегодня 14 мая 2020: Лев

Не стоит использовать разочарование в чем-либо в качестве оправдания своих дурацких поступков, или, того хуже, отсутствия малейших признаков деятельности. Сделайте сегодня что-нибудь важное.

Гороскоп на сегодня 14 мая 2020: Дева

Сегодня вам придется быть связующим звеном двух конфликтующих сторон. Это крайне неблагодарное занятие, запаситесь терпением. В конце концов, если не вам все решать, то кому же еще!

Гороскоп на сегодня 14 мая 2020: Весы

При решении того или иного вопроса сегодня заглядывайте в бумажник. Возможно, он сможет подсказать вам ответ. Есть шанс совершить выгодную покупку или сыграть на колебании рынка валют.

Гороскоп на сегодня 14 мая 2020: Скорпион

Сегодня вам придется в пожарном порядке искать выход для скопившейся внутри вас энергии. Постарайтесь использовать ее на благо человечества. На всех, конечно, не хватит, но окружающим облегчить жизнь можно изрядно.

Гороскоп на сегодня 14 мая 2020: Стрелец

Умерьте вашу щедрость, ибо вас используют самым беззастенчивым образом. Как бы вам не вменили в обязанность то, что вы делаете исключительно по доброй воле.

Гороскоп на сегодня 14 мая 2020: Козерог

Если сегодня кто-то станет вешать вам на уши лапшу касательно избыточного или недостаточного веса, невнимания к собственному внешнему виду и прочая и прочая - не слушайте этого человека. И уж ни в коем случае не огорчайтесь.

Гороскоп на сегодня 14 мая 2020: Водолей

Сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком, и вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки обратно.

Гороскоп на сегодня 14 мая 2020: Рыбы

Чтобы ни творилось сегодня в вашей душе, лицо должно оставаться столь же бесстрастным, как у игрока в покер. Окружающим совершенно не обязательно знать подробности вашей личной жизни.

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