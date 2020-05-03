Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака: на кого свалятся проблемы с 4 по 10 мая

Гороскоп на май 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака с 4 по 10 мая

Гороскоп на май 2020 года гласит о том, что месяц будет благоприятным и спокойным у большинства представителей зодиакального созвездия. Не исключены мелкие неурядицы и хлопоты в финансовом плане, но астрологи советуют не огорчаться и сохранять оптимизм, так как все проблемы будут решаться быстро и легко.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 4 по 10 мая и сообщили, кому звезды сулят успех в финансах и любви.

Овен

Начало недели стоит посвятить расставлению приоритетов и составлению планов на ближайшее будущее. В начало списка поместите вопросы, которые связанны с работой. Вторую половину недели стоит провести с близкими людьми и уделить им больше своего внимания.

Телец

Постарайтесь не думать о плохом в начале недели и не накручивайте себя. В конце недели возможны неурядицы на работе и не очень приятная встреча. Посвятите свое время общению с близкими, не избегайте общества любимого человека. На выходных отправляйтесь за город.

Близнецы

Начало недели будет не очень приятное – вас будут много и часто незаслуженно критиковать. Не стоит обижаться на близких и проявлять в ответ агрессию. Творческую деятельность лучше отложить до лучшего периода, займитесь домашними делами и наведите порядок.

Рак

В ближайшие дни стоит отодвинуть на второй план все важные дела и побыть со своими близкими, детьми. Звезды сулят много романтики и любви в эти дни. Те, кто уже состоит в отношениях – почувствует прилив новых волн, а одинокие встретят на своем пути интересных людей

Лев

Внезапные перемены, которые ждут Львов на этой неделе, принесут много позитива и радости. Оставьте в покое свою голову и перестаньте заниматься анализом и самокопанием. Посвятите время составлению планов, совершению важных покупок. Очень удачное время для новых знакомств и похода на свидание.

Дева

Начало недели будет хлопотным, возможны неурядицы и конфликты. Избегайте излишнего проявления эмоций и сдерживайте критику в адрес близких людей. На работе постарайтесь закончить все дела, которые давно откладывали, но новые проекты пока не запускайте.

Весы

Запаситесь оптимизмом на ближайшие семь дней, так как звезды и планеты готовят вам испытание. Сосредоточьтесь на своей основной работе и не распыляйтесь на другие проекты, даже если вам за них сулят большие деньги. На выходных постарайтесь насыщенно и активно отдохнуть за пределами дома.

Скорпион

На этой неделе на первый план выйдет финансовый вопрос. Вам будет удаваться все, что вы задумали – планирование, организационные вопросы, распределение бюджета. В конце недели астрологи рекомендуют посвятить время общению с любимым человеком и отправиться в небольшое путешествие.

Стрелец

Постарайтесь отбросить мысли о прошлом и начать думать о своем будущем. В любой ситуации сохраняйте спокойствие и оставайтесь самим собой. Неделя окажется весьма удачной в финансах и амурных делах. Отбросьте свои страхи и не слушайте мнение других людей, только интуиция подскажет, куда вам двигаться дальше.

Козерог

Сфокусируйтесь на важных делах и работе, а эмоции и сантименты отбросьте в сторону, так как это вас приведет в крайне сложное состояние. Будьте осторожны на этой недели в общении с малознакомыми людьми. Выжидайте и дайте им возможность выложить все карты на стол. Доверяйте своему чутью.

Водолей

Дальние поездки в ближайшую неделю лучше не планировать, так как могут быть проблемы. Следите за своими высказываниями и поведением, так как есть риск испортить свою репутацию. На выходных посвятите время отдыху наедине.

Рыбы

Неделя будет непредсказуемой и сложной, поэтому астрологи советуют Рыбам проявлять осторожность и внимательность во всех аспектах жизни. Наведите порядок в рабочих делах, дома и в своей голове. При общении с незнакомыми людьми доверяйте только внутреннему голосу и интуиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи предупредили, кого в мае ждут финансовые проблемы.