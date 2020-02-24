Гороскоп на неделю: какие знаки Зодиака ждет успех

Финансовый гороскоп 2020 от астролога Павла Глобы подскажет какие знаки Зодиака ждет успех. Последняя неделя февраля сулит удачу далеко не всем. Подробно о везунчиках читайте в материале Styler.

Рыбы

Рыбы – самый счастливый знак Зодиака на этой неделе. В ближайшие две недели вы увидите первые результаты года Белой металлической Мыши. Конечно, год только начинается, но после этой недели можно будет отчетливо сказать, что год прожит не зря. Дерзайте и идите вперед на всех фронтах, это ваше время. При этом благоприятный период продолжится до 12 марта.

Козерог

Козероги в период с января по март находятся на пике своих возможностей. В данное время скопление разных, противоречащих друг другу планет говорит о большой нагрузке, но вы одновременно можете решать несколько проблем. Торопитесь и не ленитесь, сейчас нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Результаты упорно работы не заставят себя ждать, и плодотворная работа благоприятно повлияет на ваше финансовое состояние.

Близнецы

Люди, которые родились под этим знаком Зодиака добьются серьезных успехов в бизнесе на этой неделе. Вы будете окрылены какой-то идеей, которая затронет многие сферы вашей жизни и даже сыграет в них решающую роль. Также вероятно возникновение маниакального состояния, которое проявится в стремлении снести все преграды на своем пути, чтобы добиться успеха. Не бойтесь и у вас все получится.

Водолей

Есть в астрологии аспекты, указывающие на счастливое стечение обстоятельств, когда все сходится в одной точке, когда вы оказываетесь в нужное время в нужном месте. У Водолеев данный аспект работает в период с 24 февраля по 5 апреля 2020 года. Это же время и считается самым благоприятным во всем 2020 году. Направьте свою энергию на то, что вы хотите изменить или получить, и все станет реальным и легкодоступным.