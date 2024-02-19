Гороскоп по картах Таро на тиждень: кому чекати на сюрпризи, а кому - на проблеми

Новий тиждень, з 19 по 25 лютого, буде особливим і насиченим. Комусь карти Таро обіцяють приємні сюрпризи, а комусь доведеться боротися за місце під сонцем.

Що обіцяє гороскоп по картах Таро для всіх знаків Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Hindustan Times .

Овен

Вам потрібно вірити у свої сили та ставити амбітні цілі. А перед ухваленням важливих рішень обов'язково заручіться підтримкою досвідчених людей. Також приділіть увагу зміцненню сімейних стосунків.

Не бійтеся виявити ініціативу в романтичних стосунках, дійте, адже так ви зможете уникнути розчарувань. А до кінця тижня обов'язково зустрінетесь із друзями, вони вас приємно здивують.

Телець

Перед вами відкриються нові можливості для кар'єри. Загалом увесь тиждень буде наповнений приємними сюрпризами. На вас чекає несподівана зустріч із близькими людьми, вона принесе багато радості.

Окрім цього, у вас з'явиться можливість вирушити у подорож. Проведіть час із коханою людиною, це допоможе освіжити почуття. Однак будьте обережні з важливими рішеннями, особливо якщо вони стосуються серйозних витрат.

Близнюки

Ви можете зірвати куш. Шанс розбагатіти дається нечасто, обов'язково скористайтеся ним. Якщо ви самотні, цей тиждень подарує вам ще й цікаве знайомство.

Вдома уникайте суперечок із членами родини. Займайтеся спортом і правильно харчуйтесь, вам потрібно зберегти здоров'я. Також варто відмовитись від шкідливих звичок.

Рак

Цей тиждень буде дуже плідним. Вам можуть запропонувати нову роботу, проте не поспішайте братися за нові проекти, доки не завершите усі старі. А вільний час проведіть із коханою людиною.

У стосунках із друзями виявите терпіння. Мабуть, комусь знадобиться ваша допомога. Будьте готові підставити плече і не відмовляйте тим, кому потрібна ваша порада.

Лев

На вас чекають романтичні пригоди. Кохана людина може подарувати вам подарунок. Крім цього, у вашій сім'ї, найімовірніше, буде поповнення.

Слідкуйте за своїм здоров'ям і постарайтеся не нервувати. Крім цього, заощаджуйте гроші та відмовтеся від непотрібних витрат. Подумайте про те, чи ви приготували заощадження на "чорний день".

Діва

Цього тижня вас можуть підвищити на посаді. А самотні люди можуть отримати пропозицію руки та серця. Подумайте про те, щоб почати інвестувати гроші у надійні проекти.

Не ігноруйте свої бажання та обов'язково чимось порадуйте себе. Часом не варто шкодувати гроші та час на здійснення мрії. Вірте своїй інтуїції та насолоджуйтесь життям.

Терези

Проявіть максимальну обережність. На роботі на вас можуть чекати складності. Ймовірно, конкуренти вирішили вас здолати, будьте готові дати їм відсіч.

Не бійтеся ворогів, ви зможете їх здолати. Крім цього, вам точно не дадуть засумувати друзі. Вони допоможуть відволіктися і навіть оговтатися після напружених днів.

Скорпіон

Тиждень подарує вам багато новин, проте не всі вони можуть бути хорошими. Намагайтеся зберігати спокій і не зриватися на крик. Не загострюйте конфлікти та тримайте себе в руках.

Не бійтеся приймати рішення та постарайтеся знайти своє місце під сонцем. У деяких ситуаціях виявите гнучкість і будьте готові до пошуку компромісів. Так ви точно досягнете бажаного.

Стрілець

З понеділка та по неділю приділяйте час своїм бажанням. Не відмовляйте собі у відпочинку. І навіть якщо вам здасться, що не всі задоволені вашими вчинками, це хибне почуття провини.

Виявіть здоровий егоїзм. Крім цього, подумайте про те, чи готові перевести своє життя на новий рівень. Якщо ви хочете змін - саме час починати.

Козоріг

Ваша відданість справі та працьовитість зроблять вас улюбленцем серед колег на роботі. Також ви зможете налагодити стосунки з родичами, між вами та всіма членами сім'ї нарешті запанує мир та взаєморозуміння.

Проявіть мудрість в інвестиціях та витратах. Не варто довіряти деяким людям на слово. Деколи потрібно перевіряти всі кілька разів поспіль.

Водолій

Цього тижня все буде у ваших руках. Зробіть своє життя насиченим і незабутнім, почніть відкрито виражати любов та емоції. І пам'ятайте, як важливо бути чесним насамперед із собою.

І якщо хтось спробує вчити вас життю – сміливо давайте відсіч нахабам. Не бійтеся обстоювати кордони. Крім цього, не забувайте про свою родину.

Риби

Ви зможете порадіти своїм рішенням у минулому. Час покаже, що ви робили правильно. Однак не будьте надто самовпевненими, зберігайте тверезий розум.

На роботі вам варто приділити увагу своїм слабким місцям. Займіться тим, що давно відкладали. Також не варто ігнорувати свою інтуїцію. Ви можете отримати важливий знак.