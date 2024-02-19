Гороскоп по картам Таро на неделю: кому ждать сюрпризов, а кому - проблем

Новая неделя, с 19 по 25 февраля, будет особенной и насыщенной. Кому-то карты Таро сулят приятные сюрпризы, а кому-то придется бороться за место под солнцем.

Что сулит гороскоп по картам Таро для всех знаков Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times .

Овен

Вам нужно верить в свои силы и ставить амбициозные цели. А перед принятием важных решений, обязательно заручитесь поддержкой опытных людей. Также уделите внимание укреплению семейных отношений.

Не бойтесь проявить инициативу в романтических отношениях, действуйте, ведь так вы сможете избежать разочарований. А к концу недели обязательно встретьтесь с друзьями, они вас приятно удивят.

Телец

Перед вами откроются новые карьерные возможности. В целом, вся неделя будет наполнена приятными сюрпризами. Вас ждет неожиданная встреча с близкими людьми, она принесет много радости.

Кроме этого, у вас появится возможность отправиться в путешествие. Проведите время с любимым человеком, это поможет освежить чувства. Однако будьте осторожны с важными решениями, особенно если они касаются серьезных трат.

Близнецы

Вы сможете сорвать куш. Шанс разбогатеть дается нечасто, обязательно им воспользуйтесь. Если вы одиноки, то эта неделя подарит вам еще и интересное знакомство.

Дома избегайте споров с членами семьи. Занимайтесь спортом и правильно питайтесь, вам нужно поберечь здоровье. Также стоит отказаться от вредных привычек.

Рак

Эта неделя будет очень плодотворной. Вам могут предложить новую работу, однако не спешите браться за новые проекты, пока не завершите все старые. А свободное время проведите с любимым человеком.

В отношениях с друзьями проявите терпение. Вероятно, кому-то понадобится ваша помощь. Будьте готовы подставить плечо и не отказывайте тем, кому нужен ваш совет.

Лев

Вас ждут романтические приключения. Любимый человек может вручить вам подарок. Кроме этого, в вашей семье, вероятнее всего, грядет пополнение.

Следите за своим здоровьем и постарайтесь не нервничать. Кроме этого, экономьте деньги и откажитесь от ненужных трат. Задумайтесь о том, приготовили ли вы сбережения на "черный день".

Дева

На этой неделе вас могут повысить в должности. А одинокие люди могут получить предложение руки и сердца. Задумайтесь о том, чтобы начать инвестировать деньги в надежные проекты.

Не игнорируйте свои желания и обязательно чем-то себя порадуйте. Порой не стоит жалеть деньги и время на исполнение мечты. Верьте своей интуиции и наслаждайтесь жизнью.

Весы

Проявите максимальную осторожность. На работе вас могут ждать сложности. Вероятно, конкуренты решили вас одолеть, будьте готовы дать им отпор.

Не бойтесь врагов, вы сможете их одолеть. Кроме этого, вам точно не дадут загрустить друзья. Они помогут отвлечься и даже оправиться после напряженных дней.

Скорпион

Неделя подарит вам много новостей, однако не все они могут оказаться хорошими. Постарайтесь сохранять спокойствие и не срываться на крик. Не обостряйте конфликты и держите себя в руках.

Не бойтесь принимать решения и постарайтесь найти свое место под солнцем. В некоторых ситуациях проявите гибкость и будьте готовы к поиску компромиссов. Так вы точно добьетесь желаемого.

Стрелец

С понедельника и по воскресенье уделяйте время своим желаниям. Не отказывайте себе в отдыхе. И даже если вам покажется, что не все довольны вашими поступками, это лишь ложное чувство вины.

Проявите здоровый эгоизм. Кроме этого, задумайтесь о том, готовы ли перевести свою жизнь на новый уровень. Если вы хотите перемен - самое время начинать.

Козерог

Ваша преданность делу и трудолюбие сделают вас любимцем среди коллег на работе. Также вы сможете наладить отношения с родственниками, между вами и всеми членами семьи наконец-то воцарит мир и взаимопонимание.

Проявляйте мудрость в инвестициях и тратах. Не стоит доверять некоторым людям на слово. Порой нужно проверять все несколько раз подряд.

Водолей

На этой неделе все будет в ваших руках. Сделайте свою жизнь насыщенной и незабываемой, начните открыто выражать любовь и эмоции. И помните, как важно быть честным, в первую очередь, с собой.

И если кто-то попытается учить вас жизни - смело давайте отпор наглецам. Не бойтесь отстаивать границы. Кроме этого, не забывайте о своей семье.

Рыбы

Вы сможете порадоваться своим решениям в прошлом. Время покажет, что вы поступали правильно. Однако не будьте слишком самонадеянными, сохраняйте трезвый рассудок.

На работе вам стоит уделить внимание своим слабым местам. Займитесь тем, что давно откладывали. Также не стоит игнорировать свою интуицию. Вы можете получить важный знак свыше.