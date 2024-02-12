Гороскоп по картах Таро на тиждень: які знаки Зодіаку будуть найщасливішими

Новий тиждень з 12 по 19 лютого змінить життя представників деяких знаків Зодіаку. Комусь карти Таро обіцяють величезне щастя, а комусь варто готуватися до глобальних проблем.

Що обіцяє гороскоп по картах Таро для кожного знака Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Hindustan Times .

Овен

Цього тижня ви зможете багато чого досягти завдяки своїй сміливості та рішучості. Крім цього, у вас з'явиться шанс суттєво покращити ваше здоров'я. Не бійтеся лікарів і подумайте про відмову від шкідливих звичок.

Намагайтеся не засиджуватись вдома, вам потрібно зміцнити зв'язки зі своїми близькими. Також проявіть ініціативу і додайте вогника у ваші романтичні стосунки. Не бійтеся займатися всім та одразу, у вас вистачить часу та сил на всі сфери вашого життя.

Телець

Перед вами відкриється нова можливість, на вас чекають нові перспективи. На роботі нарешті помітять ваші лідерські якості, всі старання будуть помічені та оцінені.

Стосунки з друзями та родиною будуть позитивними. Це може створити атмосферу, повну інтересу до життя. Насолоджуйтесь гармонією і не шукайте проблем, відмовляйтеся від спокус та ризиків.

Близнюки

Новий тиждень буде насиченим і важливим, вам потрібно все тримати контролем. Будьте терплячими і не гримайте на колег. А якщо ви думали про новий бізнес, то скористайтеся моментом і дійте.

Однак будьте готові, що деякі плани можуть руйнуватися буквально на очах. Це стосується відпочинку, відпустки та пригод. Цей тиждень точно не підійде для розваг.

Рак

Найближчими днями вас супроводжуватиме удача. Ви зможете приймати правильні рішення та почуєте гарні новини. Крім цього, у вашій сім'ї може статися поповнення.

Приділіть час своїй другій половинці та не шкодуйте сил на пошук гармонії. Задумайтеся про щось глобальне, ви зможете почати грандіозний проект або закласти фундамент чогось дуже цікавого.

Лев

Ви можете взяти на себе кермо влади. Докладіть максимум зусиль, вам потрібно відмовитись від негативу та вибрати чесний шлях. Результати вашої праці над важливим проектом будуть неймовірними.

Однак будьте готові до того, що спливе якийсь секрет, також може загостритись ваша давня проблема. Постарайтеся не погіршити ситуацію, вона може зруйнувати усі ваші мрії.

Діва

Цього тижня ви зможете покращити своє фінансове становище. У вас з'являться нові джерела прибутку, але це далеко не всі подарунки від долі. Карти Таро обіцяють вам шанс на мільйон, він допоможе вам вирішити всі проблеми.

Ви можете зустріти любов всього свого життя або зміцнити стосунки зі своєю другою половинкою, якщо вона вже у вас є. Ви зможете створити надійну спілку, яка допоможе вам рухатися вперед і забути про сум.

Терези

Всі сумніви та побоювання нарешті розсіються. Ви переконаєтеся в тому, що не помиляєтесь у людях. Однак це може закінчитися конфліктами та сварками. Цей тиждень розплющить вам очі.

Намагайтеся не витрачати весь свій час на скандали. Займіть себе цікавими завданнями та не намагайтеся комусь помститися. Час покарає винних, тому постарайтеся не втручатися у процеси, які від вас не залежать.

Скорпіон

Приготуйтеся до продуктивного тижня. Подумайте про довгострокові інвестиції, вони допоможуть вам збільшити свої прибутки. Якщо ви самотні, у вас з'явиться безліч можливостей випадково зустріти свою людину і пірнути з головою у романтичні стосунки.

Однак приділяйте увагу своєму здоров'ю. Бережіть свій організм і не ризикуйте, а якщо щось турбуватиме вас - вирушайте до лікаря.

Стрілець

Цей тиждень допоможе вам проявити свою сміливість. Будьте впевненими в собі та не дозволяйте людям вам ображати. Делегуйте завдання та відмовляйте тим, хто спробує скинути на вас свої проблеми чи обов'язки.

Вам варто з обережністю ставитись до поспішних рішень. Також відмовтеся від сумнівних інвестицій. Постарайтеся не вірити всім на слово, поряд могли причаїтися шахраї.

Козоріг

Прислухайтеся до порад, на цьому тижні вам може допомогти мудра і впливова людина. Також ви зможете вирішити свої проблеми у особистому житті. Пошук другої половинки або спроби знайти баланс дадуть позитивні результати.

Однак будьте обережні з давніми ворогами. Не поспішайте закопувати сокиру війни та підпускати деяких людей надто близько. Часом варто виявити пильність.

Водолій

Цього тижня все може бути так, як ви хотіли. Виконання мрії зробить вас найщасливішою людиною. І вам точно не варто соромитися від того, що вам пощастило.

Насолоджуйтесь успіхом та розділіть його з тими, хто був поряд з вами у моменти відчаю. Будьте вдячні друзям та близьким, які завжди вас підтримують.

Риби

Настав час провести переоцінку цінностей. Подумайте, що ви витрачаєте свої сили. Ймовірно, вам варто ще раз переглянути свої плани та зрозуміти, куди ви рухаєтеся. Можливо, настав час приймати важливі рішення.

Звертайтеся за порадою до членів вашої сім'ї, у моменти сумнівів чи замішання вони допоможуть. Однак не поспішайте з переїздом чи покупкою чогось глобального.