Гороскоп друїдів 2023: яке ви дерево, і що готує вам рік Чорного Кролика

Яблуня (22 грудня - 1 січня; 25 червня - 4 липня)

Яблуня живе сьогоднішнім днем, не думаючи про завтрашній, постійно про щось розмірковує. Друзі іноді називають таких людей філософами повсякденності. Все, що з ними відбувається, вони вміють просто і в той же час цікаво пояснити, розповісти, одягнувши в форму філософської казки.

Яблуні часто бувають домосідами, особливо на тих етапах життя, коли найважливішою для них є сім'я. Тоді вони особливо цінують впорядковане, зручне життя.

Прогноз на 2023 рік:

Наступного року вам варто взяти під контроль самовпевненість. Романтичний партнер може бути втомлений вашими ревнощами.

Ялиця (2-11 січня; 5-14 липня)

Ялиця - володарка суворої і прохолодної краси. Ці риси стосуються більшою мірою жінок-ялиць, ніж чоловіків. Вони мають свій власний ретельно розроблений, оригінальний стиль. Ялиці дуже культурні, в суспільстві поводяться інтелігентно. Заслуговує на увагу і повагу їх почуття власної гідності.

Як правило, вони досить примхливі, важкі в спільному житті, замкнуті в собі, часто меланхолійні. Їм подобається бути на самоті. Відчуття нерозуміння супроводжує людей-Ялиць практично постійно.

Прогноз на 2023 рік:

Варто остерігатися холоду у 2023 році. Адже навіть незначне переохолодження призведе до застуди. Не варто у взаємодії з людьми нервувати по дрібницях. Не потрібно накручувати себе з кожного приводу.

В'яз (12-24 січня; 15-25 липня)

Люди, народжені в даний період, прекрасно почувають себе в цьому житті. У цьому їм допомагають інтелігентність, практичність, інтелект і здоровий глузд. В'яз гарний, дуже стрункий, солідний. Він наділений певною харизмою, але при цьому абсолютно не піклується про свій імідж, постійно носить розтягнуті светри і джинси, навіть після 40.

У нього немає непомірних амбіцій і вимог, він не робить з мухи слона, не любить складнощів. Дивує оточення спокоєм і врівноваженістю. У цього деревного знака також вельми розвинене почуття гумору, яке рятує від життєвих розчарувань.

Прогноз на 2023 рік:

У новому році потрібно бути відповідальнішим для досягнення успіху в роботі. З завзятістю та цілеспрямовано варто підходити і до нудних завдань.

Кипарис (25 січня - 3 лютого; 26 липня - 4 серпня)

Кипарис - це дерево з сильним, струнким і прямим силуетом. Такі люди складені виключно гармонійно, у них надзвичайно правильні риси обличчя. Вони зрілі, незалежні, самостійні і самодостатні. Це дозволяє їм уникати проблем, незручних ситуацій, занадто складних для людей, які прагнуть до щастя, спокою і гармонії. Їх стоїчний спокій пов'язаний з небажанням самим творити свою долю, боротися з негативними обставинами.

Кипариса цілком задовольняє позиція фаталістів, які впевнені, що і без їх рухів тіла "все записано на небесах". Вони так і живуть у своєму спокійному і простому ритмі, і для них прийняття рішень, що загрожують повернути спосіб життя - великий ризик.

Прогноз на 2023 рік:

Вам варто звернути особливу увагу у 2023 році на особисте життя. Партнер не заслуговує на вас ревнощів.

Тополя (4-8 лютого; 3-13 серпня)

Тополі дуже красиві, але при цьому не можуть насолоджуватися повсякденними радощами, не цінують краси життя. Ці дуже стрункі, витончені і красиві люди вже з ранньої молодості починають створювати собі проблеми. Вони одержимі ідеєю тлінності життя і постійно відчувають, що їх час вже безповоротно минув. Їх душа повниться різноманітними марними страхами, а песимістичний настрій - це особливість Тополі.

З Тополями вести себе слід дуже і дуже обережно. Тому що навіть найпростіші жарти вони болісно сприймають на свій рахунок.

Прогноз на 2023 рік:

Важливо перестати намагатися знищити колег, які, як вам здається, переходять вам дорогу. Варто уважно поставитися до здоров'я, а працювати наполегливо і цілеспрямовано.

Кедр (9-18 лютого; 14-23 серпня)

Всі мрії Кедра про зручність, але до будь-якої ситуації він пристосовується швидко. Він завжди дуже впевнений в собі і динамічний, обертаючись в центрі загальної уваги. Здатний захопити будь-якого зненацька і може виплутатися з будь-якої кризової ситуації. Кедр легковірний, тому легко може стати зброєю в недобрих руках.

Знаходячи улюблену справу, віддається їй цілком, з наполегливістю і трепетом. Як правило, життя таких людей дуже різноманітне, а душа інтелігентна, сприйнятлива, чутлива і сентиментальна. Це володар розвиненого почуття гумору, великий жартівник, але, здебільшого, його гостроти присвячені собі самому. Він готовий зробити все, щоб привернути до себе увагу, блиснути в компанії, здивувати людей.

Прогноз на 2023 рік:

Вам важливо подолати зайву емоційність у 2023 році. Дуже важливо проявляти терпіння до чужих недоліків і помилок.

Сосна (19-29 лютого; 24 серпня - 2 вересня)

Сосна - яскраво виражений раціоналіст. Дуже велика її потреба в тому, щоб всі її погляди, рішення і навіть почуття були раціональними. У такого підходу є свої переваги, але надлишок здорового глузду виражається часом в занадто консервативних, прохолодних, а іноді і бездушних проявах.

Занадто аналітичний склад розуму часто стає її недоліком, що заважає розвитку і щастя. Сосна часто налаштовує проти себе оточення своєю надмірною практичністю або погано прихованою мізантропією. У той же час слід визнати, що більшість Сосен прекрасно справляється з роботою над собою, але для цього потрібна відповідна мотивація, натхнення і відповідні умови. Можливо, саме тому її єдина слабина - любов.

Прогноз на 2023 рік:

Звертайте увагу на здоров'я. навіть невелике нездужання згодом може стати затяжною хворобою. В середині року вам варто взяти відпустку, щоб відпочити і душею і тілом.

Верба (1-10 березня; 3-12 вересня)

Повна ілюзій і химер, дивує іноді навіть себе саму. Верба вражає друзів, наполегливо стверджуючи, що є типом одинака, люблячого великі порожні простори і погано почуває себе в надто багатолюдному колі. Адже знаючим її ближче прекрасно відомо, що спочатку вона скаже таке, а потім надовго занурюється у вир суспільного життя. І буде залишатися в ньому до тих пір, поки не впаде в меланхолію і не замкнеться в своїй самоті.

Іноді створюється враження, що Верба абсолютно не в змозі контролювати свій мінливий настрій. У своїй примхливості вона, однак, не галаслива і не особливо комусь заважає. Іва стверджує, що не любить ускладнювати собі життя, але саме це часто і робить.

Прогноз на 2023 рік:

Астрологи радять вам бути більш упевненими у своїх силах. Восени більшой ризик депресій.

Липа (11-20 березня; 13-22 вересня)

Липа - символ комфорту, стабільного життєвого укладу. Чарівна, що поширює навколо себе чудовий аромат, Липа завжди була жіночим божеством, що уособлює материнство. Жінки-Липи - здорові, живуть без особливої напруги, врівноважені, стають прекрасними матерями.

Липи обожнюють стабільність і комфорт, але, якщо виникне така необхідність, будуть чудово відчувати себе навіть в курені, де розвинена уява допоможе їм створити домашню атмосферу. Це тиха, спокійна, трохи боязка людина, яка може справляти враження трохи безвольнї. Ще одними особливостями народжених в цей період є симпатія, яку вони до себе пробуджують, і падкість на лестощі.

Прогноз на 2023 рік:

Важливо з побоюванням ставитися до чуток, до пліток. Варто бути менш потайливою людиною. Протилежна стать ризикує втомитися від розгадування загадок.

Ліщина (22-31 березня; 24 вересня – 3 жовтня)

Ліщина непомітна, як ніби пригнута вагою своїх плодів - саме таке враження він справляє з першого погляду. Однак при цьому володіє якимось дивним магічним чарівністю, яке притягує оточуючих як магніт. Це дерево на перший погляд може здатися слабким і непоказним, але насправді воно чарівне і випромінює оригінальність розуму.

Ліщина - одна з небагатьох, хто здатна задовольнятися малим, а також пристосовуватися до будь-яких умов життя, і при цьому добра, мудра і терпляча, стримана і скромна, але завжди помітна.

Прогноз на 2023 рік:

Астрологи кажуть, що у новому році вас можуть чекати хороші новини і трансформації. Наприклад, зміна роботи чи місця проживання.

Горобина (1-10 квітня; 4-13 жовтня)

Зовні вона ніжна, легка і чарівна. Але насправді стресостійкість,мужність - це величезний потенціал. Ви навіть не уявляєте собі, скільки самовладання і сили волі стоїть за її вічною життєрадісною усмішкою і оптимістичною поведінкою. Сміх крізь сльози - це її фішка.

Горобина цінує динамічність життя: занепокоєння, рух, емоційні бурі. Представники цього знака кельтського гороскопу відрізняються прекрасним смаком, вміють підкреслити свої достоїнства, добротно одягаються, завжди ідеально доповнюють свій вигляд аксесуарами. Це дуже чутливі, порядні, люблячі, чесні люди, на яких завжди можна розраховувати і покластися.

Прогноз на 2023 рік:

На ваш успіх може впливати заздрість оточуючих, тому не варто говорити нікому про плани. 2023 року варто розрахувати фінансові аспекти. Наприклад, є шанс купити житлоплощу.

Клен (11-20 квітня; 14-23 жовтня)

Дерево не дуже значної висоти, проте бажає за всяку ціну виділитися на тлі інших, підкреслити власну винятковість і унікальність. Доглянутий, трохи кокетливий Клен часто "мешкає" в модних клубах і ресторанах, на найцікавіших театральних прем'єрах і гучних кінопоказах.

При цьому в ньому немає якогось особливого позерства: Клен прекрасно знає, хто він, і не хоче прикидатися кимось іншим, навіть якщо це пішло б йому на користь. Ну хіба що тільки для задоволення. Клен - яскраво виражений індивідуаліст. За вдачею сором'язливий, він залишається таким лише в особистому житті. У нього завжди багато ідей, часом незвичайних і навіть екстравагантних. Він любить новинки і сюрпризи. Це завзятий авангардист в будь-якій сфері.

Прогноз на 2023 рік:

Вам варто виявляти більший інтерес до життя рідних та близьких. Від родичів може знадобитися матеріальна підтримка чи порада.

Горіх (21-30 квітня; 24 жовтня - 2 листопада)

Природа наділила Горіха дивним, складним і повним контрастів характером. Він справляє враження спокійної, врівноваженої людини, яка, володіє собою, контролюючї обставини. Однак якби хтось мав можливість зазирнути в душу, то виявив би там безліч сумнівів і протиріч.

Горіх буває егоїстом, часто безжальний і агресивний, але одночасно справедливий і благородний. Природність - це не його чеснота. Він працює над тим, щоб "презентувати" себе в найкращому вигляді. Крім того, що він справляє враження благополучної людини, горіх піклується про вишуканий стиль і манери. Насправді це може пояснюватися простою сором'язливістю.

Прогноз на 2023 рік:

Не варто відмовлятися від допомоги своїх друзів. У романтичних відносинах вам варто проявляти більшу серйозність і задуматися про новий етап.

Жасмин (1-14 травня; 3-11 листопада)

Галасливий, повний спраги життя і спілкування, вільний, прекрасно володіє непростим мистецтвом спілкування, Жасмин часто стає об'єктом загального інтересу, хоча дуже рідко прагне до цього усвідомлено сам. Люди, які знають його поверхнево, сприймають як врівноваженого, веселого, не обтяженого проблемами.

Мало тих, хто знайомий з Жасмином як друг і знає його краще. Це єдиний спосіб зрозуміти, що являє собою така людина. Тільки друзям відомо, який він насправді чутливий, як часто в його душі селяться сумніви і розчарування. Виявляється, що він замаскований песиміст, часто незадоволений і собою, і навколишнім світом.

Прогноз на 2023 рік:

Важливо навчитися приймати реальність і вміти відмовляти людям. В особистому житті 2023 року вас чекає стабільність.

Каштан (15-24 травня; 12-21 листопада)

Добре "скроєний", представницький, Каштан справляє враження людини, яка нібито не розуміє, що цими якостями привертає до себе увагу оточуючих. При найближчому розгляді він стає ще більш привабливим. Тільки тепер можна побачити, як оригінальна, незвичайна його краса.

Каштан - дуже складний з точки зору психології тип. Незалежний індивідуаліст, який дивує людей своєю спірною манерою поведінки, судженнями та ідеями. Він хоче, щоб все було добре, свідомо нікому ніколи не завдає шкоди, не робить зла, має дуже ідеалістичні погляди на справедливість, моральність і любов. Але ідеалістам, як відомо, завжди дуже важко живеться.

Прогноз на 2023 рік:

Астрологи кажуть, щоб відчути красу життя, вам варто бути менш розважливою людиною. Не все в житті потребує серйозного обдуманого підходу.

Ясен (25 травня - 3 червня; 22 листопада - 1 грудня)

Ясень - міцне, красиве дерево. Притягує погляд своєю силою, але в той же час - пропорційно складеним силуетом, свободою і елегантністю рухів. Ясен дивує навіть представників власної статі. Його чарівність представляється універсальною ще й тому, що ця людина може вписатися в канони краси різних епох, в тому числі далеко віддалених одна від одної. Ясени подобалися, подобаються і напевно подобатимуться іншим завжди. Найцікавішими представниками цього знака гороскопу дерев друїдів є чоловіки-Ясени.

При цьому Ясен - це володар дуже складного характеру, і жити з ним нелегко. Він хоче перебувати в центрі уваги близьких за всяку ціну. За вдачею вельми незалежний, але від другої половини і друзів вимагає повної самовіддачі. Найважливіша людина в його житті - це він сам.

Прогноз на 2023 рік:

Не варто намагатися переробити свого партнера. Уважно варто постатеся до того, щоб не спізнюватися на роботу. Керівництву це вже почало набридати.

Граб (4-13 червня; 2-11 грудня)

Граб - це естет, якого цікавить, скоріше, форма, ніж зміст явищ. Такий же підхід він практикує і до людей, особливо до представників протилежної статі. Коли ви розмовляєте з Грабом, він навіть не намагається зробити вигляд, що його цікавлять ваші розмови. У той же час його погляд може ковзати по вашому вбранню або не відриватися від взуття.

У людях, яких він зустрічає на своєму шляху, його найбільше цікавить зовнішня краса. Може бути, тому, що духовно та інтелектуально він цікавиться, перш за все, "шліфуванням" власної досконалості.

Прогноз на 2023 рік:

Врахуйте, що гроші, які ви позичали, можуть до вас не повернутися. Крім того є ризик бути втягнутим у неприємну авантюру. Не ведіться на обіцянку швидкого виграшу.

Інжир (14-23 червня; 12-20 грудня)

Надзвичайно вразливий, чутливий, володар тонкої психіки, трохи закомплексований Інжир не скрізь відчуває себе самим собою. Образливий реаліст, він досить поблажливий до інших, і змушений все життя боротися з лінню.

Йому потрібен простір, тепла сприятлива атмосфера. У неприємних умовах він слабшає і засихає, не відрізняється особливою стійкістю перед негараздами. Зате в хороших умовах буквально промениться теплом і добротою. Розквітає він, коли до нього проявляють інтерес, обдаровують теплом, і відповідає тим же - добротою і вмінням слухати.

Прогноз на 2023 рік:

Варто оберігати сім'ю від сторонніх людей. Є ризик того, що хтось намагатиметься порушити ваше звичне тихе життя.

Дуб (21 березня)

Гордий, сміливий, витривалий, наполегливий ... справжній ідеал! Але є у Дуба і деякі "людські" риси. Ця людина не визнає компромісів, з нею складно сперечатися. Інша справа, що в більшості випадків він насправді виявляється правий!

Дуб досить незалежний, не визнає тиску в будь-якій формі. В екстремальних ситуаціях, коли хтось намагається здійснити на нього вплив, він перетворюється на агресивного, але ніколи не стає вульгарним і не розлучається з вродженим почуттям смаку.

Прогноз на 2023 рік:

Астрологи прогнозують для вас позитивні зміни у 2023 році. Приміром, це може бути зміна місяця роботи, професії чи місця проживання.

Береза (24 червня)

Береза - найоригінальніше та найефектніше з дерев, надзвичайно тонке, ніжне і елегантне. Навколо себе Берези поширюють ауру спокою, самовдоволення і "сяючого" щастя. Це дуже гармонійна особистість.

Людина-Береза не створює проблем в повсякденному спільному житті, вона дуже хороша, доброзичлива, з симпатією ставиться до оточуючих і тварин, до всього світу. Такі люди повністю позбавлені агресії, заздрості та ревнощів. Дуже практичні, уважні й терпимі, ніколи не нав'язують нікому свої смаки і переваги. Вони зазвичай дуже задоволені собою, хоча важко назвати їх закоханими в себе егоїстами. Їх позиція цілком логічна: вони люблять життя, людей, весь світ - а отже, і себе як його частину.

Прогноз на 2023 рік:

У 2023 поці в кар'єрі варто бути відповідальнішим. Важливо також бути обережним за кермом.

Олива (23 вересня)

І рослина Олива, і людина – люблять сонце, в теплі красиво розквітають. За своєю природою Олива сповнена здорового глузду, розсудливості. Уникає будь-яких агресивних ситуацій, не любить різкості. І в особистому, і в професійному житті вельми стримана, терпляча, чутлива, неймовірно далека від байдужості.

Справи своїх близьких переживає дуже глибоко. Її поведінка зрозуміла, а характер - спокійний. У неї дуже сильно розвинене почуття справедливості і відповідальності за власну поведінку. Це "позаштатний психоаналітик" для своїх близьких і друзів. Вона намагається зрозуміти ситуації, в яких вони заплуталися. Добре, якщо ця людина зможе використовувати подібні свої навички і відкрити невеликий кабінет психологічної підтримки.

Прогноз на 2023 рік:

Остерігайтеся фінансових авантюр та азартних ігор. Варто більше часу проводити із рідними.

Бук (21 грудня)

Струнке, з красивим листям дерево Бук доживає до глибокої старості, зберігаючи при цьому багато якостей, властиві йому в молоді роки. До старості їх супутниками є гарний настрій та кокетство.

При цьому людина-Бук - досить складний тип. З одного боку, він марнославний, дуже печеться про бездоганність свого іміджу, ощадливий до жадібності, іноді критичний до злоби, не приховує своєї (часто спірної) думки з різних питань. З іншого ж боку, Бук в цілому дружелюбно налаштований по відношенню до людей, є відмінним організатором, цікавим співрозмовником і душею компанії.

Прогноз на 2023 рік:

Не варто сильно чіплятися до своєї другої половинки. Астрологи радять вам не провокувати деструктивні конфлікти, від них буде гірше тільки вам.