Гороскоп друидов 2023: какое вы дерево, и что готовит вам год Черного Кролика

Яблоня (22 декабря – 1 января; 25 июня – 4 июля)

Яблоня живет сегодняшним днем, не думая о завтрашнем, постоянно о чем-то размышляет. Друзья иногда называют таких людей философами повседневности. Все, что с ними происходит, они умеют просто и в то же время интересно объяснить, рассказать, одев в форму философской сказки.

Яблони часто бывают домоседами, особенно на тех этапах жизни, когда важнейшей для них является семья. Тогда они особенно ценят упорядоченную, удобную жизнь.

Прогноз на 2023 год:

В следующем году вам следует взять под контроль самоуверенность. Романтический партнер может быть утомлен вашей ревностью.

Пихта (2-11 января; 5-14 июля)

Пихта – обладательница суровой и прохладной красоты. Эти черты касаются в большей степени женщин-Пихт, чем мужчин. У них свой собственный тщательно разработанный, оригинальный стиль. Пихты очень культурны, в обществе ведут себя интеллигентно. Заслуживает внимания и уважения их чувство собственного достоинства.

Как правило, они достаточно капризны, трудны в совместной жизни, замкнуты в себе, часто меланхоличны. Им нравится быть в одиночестве. Чувство непонимания сопровождает людей-Пихт практически постоянно.

Прогноз на 2023 год:

Следует остерегаться холода в 2023 году. Ведь даже незначительное переохлаждение приведет к простуде. Не стоит во взаимодействии с людьми нервничать по мелочам. Не нужно накручивать себя по каждому поводу.

Вяз (12-24 января; 15-25 июля)

Люди, родившиеся в данный период, прекрасно чувствуют себя в этой жизни. В этом им помогают интеллигентность, практичность, интеллект и здравый смысл. Вяз – красивый, очень стройный, солидный. Он наделен определенной харизмой, но при этом совершенно не заботится о своем имидже, постоянно носит растянутые свитера и джинсы, даже после 40.

У него нет непомерных амбиций и требований, он не делает из мухи слона, не любит сложностей. Удивляет окружение спокойствием и уравновешенностью. У этого знака также очень развито чувство юмора, спасающее от жизненных разочарований.

Прогноз на 2023 год:

В новом году нужно быть более ответственным для достижения успеха в работе. С упорством и целенаправленно следует подходить и к скучным задачам.

Кипарис (25 января – 3 февраля; 26 июля – 4 августа)

Кипарис – это дерево с сильным, стройным и прямым силуэтом. Такие люди составлены исключительно гармонично, у них очень правильные черты лица. Они зрелые, независимые, самостоятельные и самодостаточные. Это позволяет им избегать проблем, неудобных ситуаций, слишком сложных для людей, стремящихся к счастью, покою и гармонии. Их стоическое спокойствие связано с нежеланием самим творить свою судьбу, бороться с негативными обстоятельствами.

Кипариса вполне удовлетворяет позиция фаталистов, которые уверены, что и без их телодвижений "все записано на небесах". Они так и живут в своем спокойном и простом ритме, и для них принятие решений, угрожающих развернуть образ жизни – большой риск.

Прогноз на 2023 год:

Вам следует обратить особое внимание в 2023 году на личную жизнь. Партнер не заслуживает вашей необоснованной ревности.

Тополь (4-8 февраля; 3-13 августа)

Тополи очень красивы, но при этом не могут наслаждаться повседневными радостями, не ценят красоту жизни. Эти очень стройные, изящные и красивые люди уже с ранней молодости начинают создавать себе проблемы. Они одержимы идеей бренности жизни и постоянно чувствуют, что их время уже безвозвратно прошло. Их душа полнится разнообразными бесполезными страхами, а пессимистическое настроение – это особенность Тополя.

С Тополями вести себя следует очень и очень осторожно. Потому что даже самые простые шутки они болезненно воспринимают на свой счет.

Прогноз на 2023 год:

Важно перестать пытаться уничтожить коллег, которые, как вам кажется, переходят вам дорогу. Следует внимательно отнестись к здоровью, а работать настойчиво и целеустремленно.

Кедр (9-18 февраля; 14-23 августа)

Все мечты Кедра об удобстве, но к любой ситуации он адаптируется быстро. Он всегда очень уверен в себе и динамичен, оборачиваясь в центре всеобщего внимания. Способен захватить любого врасплох и может выпутаться из любой кризисной ситуации. Кедр легковерен, потому легко может стать оружием в недобрых руках.

Находя любимое дело, отдается ему целиком, с настойчивостью и трепетом. Как правило, жизнь таких людей очень разнообразна, а душа интеллигентна, восприимчива, чувствительна и сентиментальна. Это обладатель развитого чувства юмора, великий шутник, но в большинстве своем его остроты посвящены себе самому. Он готов сделать все, чтобы привлечь к себе внимание, блеснуть в компании, удивить людей.

Прогноз на 2023 год:

Вам важно преодолеть излишнюю эмоциональность в 2023 году. Очень важно проявлять терпение к чужим недостаткам и ошибкам.

Сосна (19-29 февраля; 24 августа – 2 сентября)

Сосна – ярко выраженный рационалист. Очень велика ее потребность в том, чтобы все ее взгляды, решения и даже чувства были рациональными. У такого подхода есть свои преимущества, но избыток здравого смысла выражается порой в слишком консервативных, прохладных, а иногда и бездушных проявлениях.

Слишком аналитический склад ума часто становится ее недостатком, мешающим развитию и счастью. Сосна часто настраивает против себя окружение своей чрезмерной практичностью или плохо скрытой мизантропией. В то же время следует признать, что большинство Сосен прекрасно справляется с работой над собой, но для этого нужна соответствующая мотивация, вдохновение и соответствующие условия. Возможно, именно поэтому ее единственная слабость – любовь.

Прогноз на 2023 год:

Обращайте внимание на здоровье. Даже небольшое недомогание может стать затяжной болезнью. В середине года вам следует взять отпуск, чтобы отдохнуть и душой и телом.

Ива (1-10 марта; 3-12 сентября)

Полная иллюзий и химер, удивляет иногда даже саму себя. Ива поражает друзей, настойчиво утверждая, что является типом отшельника, любящего большие пустые просторы и плохо чувствующего себя в слишком многолюдном кругу. Ведь знающим ее поближе прекрасно известно, что сначала она скажет такое, а потом надолго погружается в водоворот общественной жизни. И будет оставаться в нем до тех пор, пока не впадет в меланхолию и не закроется в своем одиночестве.

Иногда создается впечатление, что Ива совершенно не в состоянии контролировать свое изменчивое настроение. В своей капризности она, однако, не шумна и не особо кому-то мешает. Ива утверждает, что не любит усложнять себе жизнь, но именно это часто и делает.

Прогноз на 2023 год:

Астрологи советуют вам быть увереннее в своих силах. Осенью большой риск депрессий.

Липа (11-20 марта; 13-22 сентября)

Липа – символ комфорта, стабильного жизненного уклада. Очаровательная, распространяющая вокруг себя великолепный аромат, Липа всегда была женским божеством, олицетворяющим материнство. Женщины-Липы – здоровые, живут без особого напряжения, уравновешены, становятся прекрасными матерями.

Липы обожают стабильность и комфорт, но, если возникнет такая необходимость, будут прекрасно чувствовать себя даже в шалаше, где развитое воображение поможет им создать домашнюю атмосферу. Это тихий, спокойный, немного робкий человек, который может производить впечатление немного безвольного. Еще одними особенностями родившихся в этот период являются симпатия, которую они к себе пробуждают, и падкость на лесть.

Прогноз на 2023 год:

Важно с опаской относиться к слухам, к сплетням. Следует быть менее скрытным человеком. Противоположный пол рискует устать от разгадывания загадок.

Орешник (22-31 марта; 24 сентября – 3 октября)

Орешник незаметен, как будто пригнутый весом своих плодов - именно такое впечатление он производит с первого взгляда. Однако при этом обладает каким-то удивительным магическим обаянием, притягивающим окружающих как магнит. Это дерево на первый взгляд может показаться слабым и невзрачным, но на самом деле оно волшебное и излучает оригинальность ума.

Орешник – одна из немногих, кто способна довольствоваться малым, а также приспосабливаться к любым условиям жизни, и при этом добрая, мудрая и терпеливая, сдержанная и скромная, но всегда заметная.

Прогноз на 2023 год:

Астрологи говорят, что в новом году вас могут ждать хорошие новости и трансформации. Например, смена работы или места жительства.

Рябина (1-10 апреля; 4-13 октября)

Внешне она нежная, легкая и обаятельная. Но на самом деле стрессоустойчивость, мужество – это огромный потенциал. Вы даже не представляете себе, сколько самообладания и силы воли стоит за ее вечной жизнерадостной улыбкой и оптимистичным поведением. Смех сквозь слезы – это ее фишка.

Рябина ценит динамичность жизни: беспокойство, движение, эмоциональные бури. Представители этого знака кельтского гороскопа отличаются отличным вкусом, умеют подчеркнуть свои достоинства, добротно одеваются, всегда идеально дополняют свой вид аксессуарами. Это очень чувствительные, порядочные, любящие, честные люди, на которых всегда можно рассчитывать и положиться.

Прогноз на 2023 год:

На ваш успех может влиять зависть окружающих, поэтому не стоит никому говорить о планах. В 2023 году следует рассчитать финансовые аспекты. К примеру, есть шанс купить жилплощадь.

Клен (11-20 апреля; 14-23 октября)

Дерево не очень значительной высоты, однако желает любой ценой выделиться на фоне других, подчеркнуть собственную исключительность и уникальность. Ухоженный, чуть-чуть кокетливый Клен часто "обитает" в модных клубах и ресторанах, на самых интересных театральных премьерах и громких кинопоказах.

При этом в нем нет какого-нибудь особого позерства: Клен прекрасно знает, кто он, и не хочет притворяться кем-то другим, даже если это пошло бы ему на пользу. Ну разве что только для удовольствия. Клен – ярко выраженный индивидуалист. По нраву застенчивый, он остается таким только в личной жизни. У него всегда много идей, подчас необычных и даже экстравагантных. Он любит новинки и сюрпризы. Это упорный авангардист в любой сфере.

Прогноз на 2023 год:

Вам следует проявлять больший интерес к жизни родных и близких. От родственников может потребоваться материальная поддержка или совет.

Орех (21-30 апреля; 24 октября – 2 ноября)

Природа наделила Ореха странным, сложным и полным контрастом характером. Он производит впечатление спокойного, уравновешенного человека, владеющего собой, контролирующего обстоятельства. Однако если бы кто-нибудь имел возможность заглянуть в душу, то обнаружил бы там множество сомнений и противоречий.

Орех бывает эгоистом, часто безжалостный и агрессивный, но одновременно справедливый и благородный. Естественность – это не его добродетель. Он работает над тем, чтобы "презентовать" себя в самом лучшем виде. Кроме того, что он производит впечатление благополучного человека, Орех заботится об изысканном стиле и манерах. На самом деле это может объясняться простой застенчивостью.

Прогноз на 2023 год:

Не следует отказываться от помощи своих друзей. В романтических отношениях вам следует проявлять большую серьезность и задуматься о новом этапе.

Жасмин (1-14 мая; 3-11 ноября)

Шумный, полный жажды жизни и общения, свободный, прекрасно владеющий непростым искусством общения, Жасмин часто становится объектом всеобщего интереса, хотя очень редко стремится к этому осознанно сам. Люди, знающие его поверхностно, воспринимают как уравновешенного, веселого, не обремененного проблемами.

Мало тех, кто знаком с Жасмином как друг и знает его лучше. Это единственный способ понять, что являет собой такой человек. Только друзьям известно, какой он действительно чувствительный, как часто в его душе селятся сомнения и разочарования. Оказывается, что он замаскированный пессимист, часто недовольный и собой, и окружающим миром.

Прогноз на 2023 год:

Важно научиться принимать реальность и уметь отказывать людям. В личной жизни 2023 вас ждет стабильность.

Каштан (15-24 мая; 12-21 ноября)

Хорошо "скроенный", представительный, Каштан производит впечатление человека, якобы не понимающего, что этими качествами привлекает к себе внимание окружающих. При ближайшем разбирательстве он становится еще более привлекательным. Только теперь можно увидеть как оригинальна, необычна его красота.

Каштан – очень сложный с точки зрения психологии тип. Независимый индивидуалист, удивляющий людей своей спорной манерой поведения, суждениями и идеями. Он хочет, чтобы все было хорошо, сознательно никому никогда не причиняет вреда, не делает зла, имеет очень идеалистические взгляды на справедливость, нравственность и любовь. Но идеалистам, как известно, всегда очень тяжело живется.

Прогноз на 2023 год:

Астрологи говорят, чтобы почувствовать красоту жизни, вам следует быть менее рассудительным человеком. Не все в жизни нуждается в серьезном обдуманном подходе.

Ясень (25 мая – 3 июня; 22 ноября – 1 декабря)

Ясень – крепкое, красивое дерево. Притягивает взгляд своей силой, но в то же время – пропорционально сложенным силуэтом, свободой и элегантностью движений. Ясень удивляет даже представителей собственного пола. Его обаяние представляется универсальным еще и потому, что этот человек может вписаться в каноны красоты разных эпох, в том числе далеко отстоящих друг от друга. Ясени нравились, нравятся и наверняка будут нравиться другим всегда. Самыми интересными представителями этого знака гороскопа друидов являются мужчины-Ясени.

При этом Ясень – это обладатель очень сложного характера, и жить с ним нелегко. Он хочет находиться в центре внимания близких любой ценой. По нраву весьма независим, но от второй половины и друзей требует полной самоотдачи. Самый важный человек в его жизни – это он сам.

Прогноз на 2023 год:

Не стоит пытаться переделать своего партнера. Внимательно стоит отнестись к тому, чтобы не опаздывать на работу. Руководству это уже стало надоедать.

Граб (4-13 июня; 2-11 декабря)

Граб – это эстет, которого интересует, скорее, форма, чем содержание явлений. Такой же подход он практикует и к людям, особенно к представителям противоположного пола. Когда вы разговариваете с Грабом, он даже не пытается сделать вид, что его интересуют ваши разговоры. В то же время его взгляд может скользить по вашему наряду или не отрываться от обуви.

В людях, которых он встречает на своем пути, его больше всего интересует внешняя красота. Может быть потому, что духовно и интеллектуально он интересуется, прежде всего, "шлифованием" собственного совершенства.

Прогноз на 2023 год:

Учтите, что деньги, которые вы одалживали, могут к вам не вернуться. Кроме того, есть риск быть вовлеченным в неприятную авантюру. Не ведитесь на обещание скорого выигрыша.

Инжир (14-23 июня; 12-20 декабря)

Очень уязвимый, чувствительный, обладатель тонкой психики, немного закомплексованный Инжир не везде чувствует себя самим собой. Оскорбительный реалист, он достаточно снисходителен к другим, и вынужден всю жизнь бороться с ленью.

Ему нужно пространство, теплая благоприятная атмосфера. В неприятных условиях он слабеет и засыхает, не отличается особой стойкостью перед неурядицами. Зато в хороших условиях буквально лучится теплом и добротой. Расцветает он, когда к нему проявляют интерес, одаривают теплом, и отвечает тем же – добротой и умением слушать.

Прогноз на 2023 год:

Следует оберегать семью от посторонних людей. Есть риск того, что кто-то будет пытаться нарушить вашу привычную тихую жизнь.

Дуб (21 марта)

Гордый, смелый, выносливый, настойчивый… настоящий идеал! Но есть у Дуба и некоторые "человеческие" черты. Этот человек не признает компромиссов, с ним сложно спорить. Другое дело, что в большинстве случаев он на самом деле оказывается прав!

Дуб достаточно независим, не признает давления в какой-либо форме. В экстремальных ситуациях, когда кто-то пытается оказать на него влияние, он превращается в агрессивного, но никогда не становится вульгарным и не расстается с врожденным чувством вкуса.

Прогноз на 2023 год:

Астрологи прогнозируют для вас положительные изменения в 2023 году. К примеру, это может быть смена месяца работы, профессии или места жительства.

Береза (24 июня)

Береза – самое оригинальное и эффектное из деревьев, чрезвычайно тонкое, нежное и элегантное. Вокруг себя Березы распространяют ауру покоя, самодовольства и "сияющего" счастья. Это очень гармоничная личность.

Человек-Береза не создает проблем в повседневной совместной жизни, он очень хорош, дружелюбен, с симпатией относится к окружающим и животным, ко всему миру. Такие люди полностью лишены агрессии, зависти и ревности. Очень практичные, внимательные и терпимые, никогда не навязывающие никому свои вкусы и предпочтения. Они обычно очень довольны собой, хотя трудно назвать их влюбленными эгоистами. Их позиция вполне логична: они любят жизнь, людей, весь мир – а значит, и себя как его часть.

Прогноз на 2023 год:

В 2023 году в карьере следует быть более ответственным. Важно также быть осторожным за рулем.

Олива (23 сентября)

И растение Олива, и человек – любят солнце, в тепле красиво расцветают. По своей природе Олива полна здравого смысла, благоразумия. Избегает каких-либо агрессивных ситуаций, не любит резкости. И в личной, и в профессиональной жизни весьма сдержанная, терпеливая, чувствительная, невероятно далекая от безразличия.

Дела своих близких переживают очень глубоко. Ее поведение понятно, а характер – спокоен. У нее очень сильно развито чувство справедливости и ответственности за собственное поведение. Это "внештатный психоаналитик" для своих близких и друзей. Она пытается понять ситуации, в которых они запутались. Хорошо, если этот человек сможет использовать подобные навыки и открыть небольшой кабинет психологической поддержки.

Прогноз на 2023 год:

Остерегайтесь финансовых авантюр и азартных игр. Следует больше времени проводить с родными.

Бук (21 декабря)

Стройное, с красивыми листьями дерево Бук доживает до глубокой старости, сохраняя при этом много качеств, свойственных ему в молодые годы. К старости их спутниками есть хорошее настроение и кокетство.

При этом человек-Бук – достаточно сложный тип. С одной стороны, он тщеславен, очень печется о безупречности своего имиджа, бережлив до жадности, иногда критичен ко злобе, не скрывает своего (часто спорного) мнения по разным вопросам. С другой стороны, Бук в целом дружелюбно настроен по отношению к людям, является отличным организатором, интересным собеседником и душой компании.

Прогноз на 2023 год:

Не стоит сильно придираться к своей второй половинке. Астрологи советуют вам не провоцировать деструктивные конфликты, от них будет ужаснее только вам.