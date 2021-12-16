Гороскоп друидов 2022: какое вы дерево и какие важные перемены вас ждут

Яблоня (22 декабря - 1 января; 25 июня - 4 июля)

Год будет благоприятен для личной сферы - построения отношений и свадьбы. Одинокие Яблони смогут встретить свою любовь, семейные - укрепить родовые связи.

Характеристика знака:

Яблоня живет сегодняшним днем, не думая о завтрашнем, постоянно о чем-то размышляет. Друзья иногда называют таких людей философами повседневности.

Все, что с ними происходит, они умеют просто и в то же время интересно объяснить, рассказать, облачив в форму философской сказки.

Яблони часто бывают домоседами, особенно на тех этапах жизни, когда самой важной для них является семья. Тогда они особенно ценят упорядоченную, удобную жизнь.

Пихта (2-11 января; 5-14 июля)

Рождённые под этим знаком смогут освоить духовные практики и найти смысл жизни. Материальная сфера останется нетронутой.

Характеристика знака:

Пихта - обладательница строгой и прохладной красоты. Эти черты касаются в большей степени женщин-Пихт, чем мужчин. Они имеют свой собственный тщательно разработанный, оригинальный стиль.

Подопечные дерева друидов Пихта очень культурные, в обществе ведут себя интеллигентно. Заслуживает внимания и уважения их чувство собственного достоинства.

Как правило, они довольно капризны, трудны в совместной жизни, замкнуты в себе, часто меланхоличны. Им нравится быть в одиночестве. Ощущение непонимания сопровождает людей-Пихт практически постоянно.

Вяз (12-24 января; 15-25 июля)

В 2022 году Вязы пресытятся впечатлениями и захотят уединения. Поддавшись этому соблазну, можно будет упустить интересный шанс или рабочий контакт.

Характеристика знака:

Люди, рожденные в данный период, прекрасно чувствуют себя в этой жизни. В этом им помогают интеллигентность, практичность, интеллект и здравый смысл.

Вяз красив, очень строен, солиден. Он наделен определенной харизмой, но при этом совершенно не заботится о своем имидже, постоянно носит растянутые свитера и джинсы, даже после 40.

У него нет непомерных амбиций и требований, он не делает из мухи слона, не любит сложностей. Удивляет окружение спокойствием и уравновешенностью. У этого древесного знака также весьма развито чувство юмора, которое спасает от жизненных разочарований.

Кипарис (25 января - 3 февраля; 26 июля - 4 августа)

В 2022 году в жизни Кипарисов появится важный человек, способный оказать духовную поддержку. Связь с ним не обязательно будет романтической.

Характеристика знака:

Кипарис - это дерево с сильным, стройным и прямым силуэтом. Такие люди сложены исключительно гармонично, у них чрезвычайно правильные черты лица. Они зрелые, независимые, самостоятельные и самодостаточные.

Это позволяет им избегать проблем, неудобных ситуаций, слишком сложных для людей, стремящихся к счастью, спокойствию и гармонии. Их стоическое спокойствие связано с нежеланием самим творить свою судьбу, бороться с негативными обстоятельствами.

Подопечных дерева друидов Кипарис вполне удовлетворяет позиция фаталистов, которые уверены, что и без их телодвижений "все записано на небесах". Они так и живут в своем спокойном и простом ритме, и для них принятие решений, грозящих развернуть образ жизни - большой риск.

Тополь (4-8 февраля; 3-13 августа)

Год перемен и непростого пути. Тополя смогут достойно пройти испытания, если не потеряют из виду цель, к которой устремлены.

Характеристика знака:

Тополя очень красивы, но при этом не могут наслаждаться повседневными радостями, не ценят красоты жизни. Эти очень стройные, изящные и красивые люди уже с ранней молодости начинают создавать себе проблемы.

Они одержимы идеей бренности жизни и постоянно испытывают чувство, что их время уже безвозвратно прошло. Их душа полнится разнообразными напрасными страхами, а пессимистическое настроение - это особенность Тополя.

С Тополями вести себя следует очень и очень осторожно. Потому что даже самые простенькие шутки они болезненно воспринимают на свой счет.

Кедр (9-18 февраля; 14-23 августа)

Финансы Кедров могут пострадать из-за непредвиденных трат. Они явятся в виде просьб о помощи со стороны родственников. Убытков можно избежать, научившись отказывать.

Характеристика знака:

Все мечты Кедра об удобстве, но к любой ситуации он приспосабливается быстро. Он всегда весьма уверен в себе и динамичен, вращаясь в центре всеобщего внимания. Способен захватить любого врасплох и может выпутаться из любой кризисной ситуации. Кедр внушаем, поэтому легко может стать оружием в недобрых руках.

Находя любимое дело, отдается ему целиком, с настойчивостью и трепетом. Как правило, жизнь таких людей весьма разнообразна, а душа интеллигентна, восприимчива, чувствительна и сентиментальна.

Это обладатель развитого чувства юмора, большой шутник, но, по большей части, его остроты посвящены себе самому. Он готов сделать все, чтобы привлечь к себе внимание, блеснуть в компании, удивить людей.

Сосна (19-29 февраля; 24 августа - 2 сентября)

Рожденным под этим знаком не избежать напряженной борьбы. Оппонентам могут выступить как реальные люди, так и собственные убеждения. Железная воля позволит выйти победителем.

Характеристика знака:

Сосна - ярко выраженный рационалист. Очень велика ее потребность в том, чтобы все ее взгляды, решения и даже чувства были рациональными. У такого подхода есть свои преимущества, но избыток здравого смысла выражается порой в слишком консервативных, прохладных, а иногда и бездушных проявлениях.

Слишком аналитический склад ума часто становится ее недостатком, мешающим развитию и счастью. Сосна часто настраивает против себя окружение своей чрезмерной практичностью или плохо скрываемой мизантропией.

В то же время следует признать, что большинство Сосен прекрасно справляется с работой над собой, но для этого нужна соответствующая мотивация, вдохновение и подходящие условия. Возможно, именно поэтому ее единственная слабина - любовь.

Ива (1-10 марта; 3-12 сентября)

Люди-Ивы могут быть втянуты в судебные разбирательства. Однако прирожденное чувство справедливости поможет им справиться с испытаниями.

Характеристика знака:

Полная иллюзий и химер, удивляющая иногда даже себя саму Ива поражает друзей, упорно утверждая, что является типом одиночки, любящего обширные пустые пространства и плохо чувствующего себя в чересчур многолюдном кругу.

Ведь знающим ее поближе прекрасно известно, что сначала она скажет такое, а потом надолго окунается в водоворот общественной жизни. И будет оставаться в нем до тех пор, пока не впадет в меланхолию и не замкнется в своем одиночестве.

Иногда создается впечатление, что Ива совершенно не в состоянии контролировать свое меняющееся настроение. В своей капризности она, однако, не шумна и не особо кому-то мешает. Ива утверждает, что не любит усложнять себе жизнь, но именно это часто и делает.

Липа (11-20 марта; 13-22 сентября)

2022 год для Лип будет спокойным и стабильным, без позитивных событий и ощутимого негатива.

Характеристика знака:

Липа - символ комфорта, стабильного жизненного уклада. Очаровательная, распространяющая вокруг себя дивный аромат, Липа всегда была женским божеством, олицетворяющим материнство. Женщины-Липы - здоровы, живут без особого напряжения, уравновешенны, становятся прекрасными матерями.

Липы обожают стабильность и комфорт, но, если возникнет такая необходимость, будут замечательно чувствовать себя даже в шалаше, где развитое воображение поможет им создать домашнюю атмосферу.

Это тихий, спокойный, немного робкий человек, который может производить впечатление немного безвольного. Еще одними особенностями рожденных в этот период являются симпатия, которую они к себе пробуждают, и падкость на лесть.

Лещина (22-31 марта; 24 сентября - 3 октября)

Год предложит Лещинам роль лидера в коллективе и в быту. Приняв её, можно будет наладить финансовую стабильность. Возможно, грядет повышение в карьере.

Характеристика знака:

Лещина (Орешник) незаметна, как будто пригнута тяжестью своих плодов - именно такое впечатление он производит с первого взгляда. Однако при этом обладает каким-то удивительным магическим обаянием, которое притягивает окружающих как магнит.

Это дерево на первый взгляд может показаться слабым и невзрачным, но на самом деле оно обаятельно и излучает оригинальность ума.

Орешник, один из немногих, кто способен довольствоваться малым, а также приспосабливаться к любым условиям жизни, и при этом добр, мудр и терпелив, сдержан и скромен, но всегда заметен.

Рябина (1-10 апреля; 4-13 октября)

В жизни Рябин появится властная интеллектуалка, которая будет влиять на них. Это может быть подруга, начальница или романтическая спутница.

Характеристика знака:

Внешне она нежна, легка и обаятельна. Но на самом деле стрессоустойчивость, мужество - это огромный потенциал Рябины. Вы даже не представляете себе, сколько самообладания и силы воли стоит за ее вечной жизнерадостной улыбкой и оптимистичным поведением. Смех сквозь слезы - это ее фишка.

Рябина ценит динамичность жизни: беспокойство, движение, эмоциональные бури. Представители этого знака кельтского гороскопа отличаются прекрасным вкусом, умеют подчеркнуть свои достоинства, добротно одеваются, всегда идеально дополняют свой облик аксессуарами.

Это очень чувствительные, порядочные, любящие, честные люди, на которых всегда можно рассчитывать и положиться.

Клен (11-20 апреля; 14-23 октября)

Такие люди окажутся в 2022 году на распутье, а выбирать придется "из двух зол". Но итог будет приятнее, чем кажется на первый взгляд.

Характеристика знака:

Дерево не очень внушительной высоты, однако желающее любой ценой выделиться на фоне других, подчеркнуть собственную исключительность и уникальность. Ухоженный, немного кокетливый Клен часто обитает в модных клубах и ресторанах, на самых интересных театральных премьерах и громких кинопоказах.

При этом в нем нет какого-то особого позерства: Клен прекрасно знает, кто он, и не хочет притворяться кем-то другим, даже если это пошло бы ему на пользу. Ну разве что только для удовольствия.

Клен - ярко выраженный индивидуалист. По натуре застенчивый и стеснительный, он остается таким лишь в личной жизни. У него всегда много идей, порой необычных и даже экстравагантных. Он любит новинки и сюрпризы. Это заядлый авангардист в любой сфере.

Орех (21-30 апреля; 24 октября - 2 ноября)

Год предложит научиться чему-то новому. Орехам лучше соглашаться на курсы или дополнительное образование - в перспективе это принесет деньги.

Характеристика знака:

Природа наделила Ореха странным, сложным и полным контрастов характером. Он производит впечатление спокойного, уравновешенного, владеющего собой человека, контролирующего обстоятельства. Однако если бы кто-то имел возможность заглянуть в душу, то обнаружил бы там множество сомнений и противоречий.

Орех бывает эгоистом, часто безжалостный и агрессивный, но одновременно справедливый и благородный. Естественность - это не его добродетель. Он работает над тем, чтобы "презентовать" себя в самом лучшем виде.

Помимо того, что он производит впечатление благополучного человека, Орех заботится об изысканном стиле и манерах. На самом деле это может объясняться простой застенчивостью.

Жасмин (1-14 мая; 3-11 ноября)

Этот год Жасмины запомнят надолго. Яркое событие может быть как потерей, так и приобретением - главное, что оно на время выбьет почву из-под ног.

Характеристика знака:

Шумный, полный жажды жизни и общения, свободный, прекрасно владеющий непростым искусством общения, Жасмин часто становится объектом всеобщего интереса, хотя очень редко стремится к этому осознанно сам. Люди, знающие его поверхностно, воспринимают как уравновешенного, веселого, не обремененного проблемами.

Mало тех, кто знаком с Жасмином как друг и знает его получше. Это единственный способ понять, что представляет собой такой человек.

Только друзьям известно, как он на самом деле чувствителен, как часто в его душе поселяются сомнения и разочарования. Оказывается, что он замаскированный пессимист, часто недовольный и собой, и окружающим миром.

Каштан (15-24 мая; 12-21 ноября)

Рожденным под этим знаком следует быть очень внимательным, чтобы не пропустить событие, влекущее за собой цепь позитивных изменений.

Характеристика знака:

Ладно скроенный, представительный, Каштан производит впечатление человека, который будто бы не понимает, что этими качествами привлекает к себе внимание окружающих. При ближайшем рассмотрении он становится еще более привлекательным. Только теперь можно увидеть, как оригинальна, необычна его красота.

Каштан - очень сложный с точки зрения психологии тип. Независимый индивидуалист, удивляющий людей своей спорной манерой поведения, суждениями и идеями.

Он хочет, чтобы все было хорошо, сознательно никому никогда не причиняет вреда, не делает зла, имеет очень идеалистические взгляды на справедливость, нравственность и любовь. Но идеалистам, как известно, всегда очень трудно живется.

Ясень (25 мая - 3 июня; 22 ноября - 1 декабря)

Отшельническим станет год для Ясеней. Вынужденное уединение прекрасно подойдет для духовного развития или самообразования.

Характеристика знака:

Яснень - крепкое, красивое дерево. Притягивает взгляд своей силой, но в то же время - пропорционально сложенным силуэтом, свободой и элегантностью движений.

Ясень удивляет даже представителей собственного пола. Его обаяние представляется универсальным еще и потому, что этот человек может вписаться в каноны красоты разных эпох, в том числе далеко отстоящих друг от друга. Ясени нравились, нравятся и наверняка будут нравиться другим всегда. Наиболее интересными представителями этого знака гороскопа деревьев друидов являются мужчины-Ясени.

При этом Ясень - это обладатель очень сложного характера, и жить с ним нелегко. Он хочет находиться в центре внимания близких любой ценой. По натуре весьма независим, но от второй половины и друзей требует полной самоотдачи. Самый важный человек в его жизни - это он сам.

Граб (4-13 июня; 2-11 декабря)

Судьба будет вести Грабов весь год, указывая путь знаками, понятными только им. Исход этого путешествия благоприятный.

Характеристика знака:

Граб - это эстет, которого интересует, скорее, форма, чем содержание явлений. Такой же подход он практикует и к людям, особенно к представителям противоположного пола.

Когда вы разговариваете с Грабом, он даже не пытается сделать вид, что его интересуют ваши разговоры. В то же время его взгляд может скользить по вашему наряду или не отрываться от обуви.

В людях, которых он встречает на своем пути, его больше всего интересует внешняя красота. Mожет быть, потому, что духовно и интеллектуально он интересуется, прежде всего, "шлифовкой" собственного совершенства.

Инжир (14-23 июня; 12-20 декабря)

Год располагает Инжиров к переезду, новоселью или ремонту. Жилищные вопросы будут решаться самым позитивным образом.

Характеристика знака:

Чрезвычайно впечатлительный, чувствительный, обладатель тонкой психики, немного закомплексованный Инжир не везде чувствует себя самим собой. Обидчивый реалист достаточно снисходителен к другим, и вынужден всю жизнь бороться с ленью.

Ему нужно пространство, теплая благоприятная атмосфера. В неприятных условиях он слабеет и засыхает, не отличается особой устойчивостью перед невзгодами.

Зато в хороших условиях буквально лучится теплом и добротой. Расцветает он, когда к нему проявляют интерес, одаряют теплом, и отвечает тем же - добротой и умением слушать.

Дуб (21 марта)

Рожденные в весеннее равноденствие пройдут через обман и искушения. Это станет поучительным опытом, закаляющим характер.

Характеристика знака:

Гордый, смелый, выносливый, настойчивый… Настоящий идеал! Но есть у Дуба и некоторые "человеческие" черты.

Этот человек не признает компромиссов, с ним сложно спорить. Другое дело, что в большинстве случаев он на самом деле оказывается прав!

Дуб довольно независим, не признает давления в какой бы то ни было форме. В экстремальных ситуациях, когда кто-то пытается оказать на него влияние, он превращается в агрессивного, но никогда не становится вульгарным и не расстается с врожденным чувством вкуса.

Береза (24 июня)

Люди летнего солнцестояния будут в 2022 на пике сил и возможностей. Удаваться будет все, главное отбросить лень и страхи.

Характеристика знака:

Береза - самое оригинальное и эффектное из деревьев, чрезвычайно тонкое, нежное и элегантное. Вокруг себя Березы распространяют ауру спокойствия, самодовольства и "сияющего" счастья. Это очень гармоничная личность.

Человек-Береза не создает проблем в повседневной совместной жизни, он очень хороший, доброжелательный, с симпатией относится к окружающим и животным, ко всему миру. Такие люди полностью лишены агрессии, зависти и ревности. Очень практичны, внимательны и терпимы, никогда не навязывают никому свои вкусы и предпочтения.

Они обычно весьма довольны собой, хотя трудно назвать их влюбленными в себя эгоистами. Их позиция вполне логична: они любят жизнь, людей, весь мир - а следовательно, и себя как его часть.

Олива (23 сентября)

Рожденные в осеннее равноденствие получат возможность, о которой давно мечтали и почувствуют себя "на своем месте". Важно вовремя отбросить старые привычки, тянущие назад.

Характеристика знака:

И растение олива, и человек любят солнце, в тепле красиво расцветают. По своей природе Олива полна здравого смысла, благоразумия. Избегает любых агрессивных ситуаций, не любит резкости. И в личной, и в профессиональной жизни весьма сдержанна, терпелива, чувствительна, невероятно далека от равнодушия.

Дела своих близких переживает очень глубоко. Ее поведение понятно, а характер - спокоен. У нее очень сильно развито чувство справедливости и ответственности за собственное поведение.

Это "внештатный психоаналитик" для своих близких и друзей. Она старается понять ситуации, в которых они запутались. Хорошо, если этот человек сможет использовать подобные свои навыки и открыть небольшой кабинет психологической поддержки.

Бук (21 декабря)

Для Буков год обещает семейное пополнение. Хорошо будет зачать или родить, укрепить отношения с родственниками или наладить связь со старшим поколением.

Характеристика знака:

Стройное, с красивой статью дерево Бук доживает до глубокой старости, сохраняя при этом многие качества, присущие ему в молодые годы. До старости их спутниками являются хорошее настроение и кокетство.

При этом человек-Бук - довольно сложный тип. С одной стороны, он тщеславен, очень печется о безупречности своего имиджа, бережлив до алчности, иногда критичен до злобы, не скрывает своего (зачастую спорного) мнения по различным вопросам.

С другой же стороны, Бук в целом дружелюбно настроен по отношению к людям, является отличным организатором, интересным собеседником и душой компании.