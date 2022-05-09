Гороскоп на 9 мая для всех знаков Зодиака: что принесет этот день

Овен

Из-за выражения вашего лица сегодня кто-то может почувствовать себя обиженным. Будьте более приветливыми.

Телец

Не переоценивайте сегодня свои шансы. Вы пытаетесь бежать быстрее времени и забываете, что не все могут с вами идти в ногу.

Близнецы

Меркурий сделает вас более изобретательными. А все финансовые операции стоит отложить до следующей недели.

Рак

Вам предстоит решить, является ли тот путь, что вы выбрали, правильным или же вам стоит сменить направление.

Лев

Подумайте, как вы можете расширить свою позицию. В ближайшее время ожидайте благоприятный импульс для этого.

Дева

Звезды будут способствовать энергии и радости жизни. Делайте все то, что давно откладывали.

Весы

Вас сегодня будут критиковать и возможно неуместно. Не стоит расстраиваться по такому поводу.

Скорпион

Будьте сегодня внимательны. Прокрастинация истощает ваши финансовые и физические резервы.

Стрелец

Там, где вы еще совсем недавно колебались, получится блестяще решить задачу своими действиями.

Козерог

Остерегайтесь заманчивых предложений. Ваш звездный час еще не настал и получить желаемое будет непросто.

Водолей

Даже если вы чувствуете себя хорошо, небольшой компромисс заставит вас двигаться быстрее.

Рыбы

Если вы не совсем уверены в том, что от вас ожидают – просто спросите и уточните правильность действий.