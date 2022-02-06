Гороскоп с 7 по 13 февраля для всех знаков Зодиака: ждите сюрпризов и романтики

Гороскоп на февраль 2022 года говорит о том, что конец зимы для большинства представителей зодиакального созвездия станет благополучным. Ожидается повышение внутренней энергии, а середина февраля принесет сюрпризы в личной жизни.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 7 по 13 февраля. Об этом сообщает Ftimes.

Первая половина недели пробудит любознательность, и желание обладать новой информацией. Появятся возможности для общения, реализации своих сил и работы над собственными проектами.

Во второй половине недели активность стоит ожидать в личной сфере. Возможны новые интересные знакомства, влюбленность и развитие новых отношений.

Овен

Это будет неделя незабываемых впечатлений и знакомств. Ваше острое желание в теплом общении и возможностью поделиться собственными новостями будет вознаграждено. Не факт, что это будет живое общение, возможно и в соцсетях.

Составьте план действий, сформируйте свои приоритеты и мечты. Самое заветное желание загадывайте во вторник. Во второй половине недели можно менять внешность – это привлечет к вам внимание.

Телец

Ставьте на этой неделе перед собой четкие цели и начинайте двигаться к их достижению. Не отвлекайтесь на второстепенные дела и мелочи. Все нововведения коснутся профессиональной сферы.

Вам окажут поддержку самые родные и близкие люди. Вторая половина недели будет ровной и спокойно. Не пытайтесь никому ничего доказывать, проведите время в размышлениях о себе и своих стремлениях.

Близнецы

У вас проснется желание узнавать что-то новое. Ожидается отличный период для учебы и осознания собственных целей. Возможно смена ценностей.

Возможно, в вашей жизни появится учитель, который начнет наставлять вас на верный путь. Во второй половине недели уделите больше внимания своим друзьям и любимому партнеру.

Рак

Вам внезапно захочется экстрима и авантюр. И то, что вы станете более обаятельны и привлекательны – сыграет на руку. У вас появится готовность идти на более смелые поступки.

Не теряйте бдительность и не забывайте о тормозах. Если очень хочется рискнуть – не забывайте об осторожности и личной безопасности. Это касается не только личной сферы, но и финансов. На выходных возможны романтические сюрпризы.

Лев

Это неделя станет важной для семейных Львов. Между партнерами получится построить максимально доверительный диалог. Вы сможете разобраться во всех конфликтных моментах, спокойно и с пониманием. Это поможет стать ближе, и вы научитесь уважать друг друга.

Лучшими днями для разговора станут понедельник и вторник. А вторая половина недели хорошо подойдет для любых поездок. И этот период принесет новые впечатления, романтические знакомства и отношения.

Дева

Позаботьтесь о собственном здоровье. Соблюдайте правила личной гигиены и прислушивайтесь к сигналам организма. Если почувствуете ухудшение самочувствия, сразу обращайтесь к врачу. Улучшить ваше настроение и самочувствие поможет уборка в доме, и на работе.

Избавьтесь от хаоса, разложите все по местам. Во второй половине недели ожидаются яркие впечатления, а у одиноких может начаться новый роман.

Весы

Вас посетит творческое вдохновение и любовь к искусству. Эта неделя станет благоприятной для того, чтобы заняться своим хобби. Возможно, его даже получится монетизировать. Пишите картины, сочиняйте музыку или стихи – это поможет достичь успеха.

В личной жизни будет все спокойно. Посетите со своим партнером культурно-массовое мероприятия. А на выходных отправляйтесь в гости или на свадьбу.

Скорпион

Первую половину недели стоит посвятить своим родным и близким людям. Вам понадобятся важные инструменты в эти дни – диалог и взаимопонимание.

Во второй половине недели получится разобраться с разными бытовыми проблемами. Можете смело затевать генеральную уборку или ремонт.

Стрелец

Неделя пройдет под знаком усиленного общения. Вас будут интересовать все события, все новости и даже сплетни о родных и близких людях.

Высокий интеллект Стрельцов найдет достойное применение и вознаграждение в эти дни. А во второй половине недели любимый человек вручит вам незабываемые впечатления и интересный подарок.

Козерог

Вам на этой неделе будет совсем не отдыха и развлечений. Придется очень много работать, а потом снова – очень много работать. Но есть и хороший момент – полученные за работу средства можно смело вкладывать в технику, планировать бюджет и учитывать при анализе расходов и доходов.

А во второй половине недели ожидается какое-то приятное событие в семье.

Водолей

Подумайте наконец-то о собственных интересах и потребностях. Помогать другим – это хорошо, но плохо, когда вы делаете это постоянно и в ущерб себе. Уделите больше времени собственному здоровью и займитесь созданием нового имиджа.

Поработайте над собой, хорошо питайтесь и высыпайтесь, займитесь спортом. А во второй половине недели вероятна увлекательная поездка и перспективное знакомство с интересным и влиятельным человеком.

Рыбы

Первая половина недели будет занята повседневными делами и размышлениями. Захочется понять себя, свои чувства и эмоции, что-то исправить или подкорректировать в своем поведении. Почитайте книги по психологии.

Если вас в это время сильно будет тянуть ко сну, не отказывайте в себе в возможности отдохнуть, расслабиться и набраться сил. Вероятны также незапланированные расходы.