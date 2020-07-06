Гороскоп на 6 июля: что сегодня ждет все знаки Зодиака

Понедельник, 6 июля, пройдет успешно для большинства знаков Зодиака. Звезды предвещают приятный и яркий день. Однако для этого нужно будет постараться. Контролируйте свои эмоции и не позволяйте врагам вывести себя из равновесия. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен. Сегодня вам стоит попробовать себя в чем-то новом. В этот день вы сможете найти свое призвание и реализовать себя. Постарайтесь воздержаться от крепких напитков, иначе вечер может пройти не самым приятным образом.

Телец. Этот день принесет облегчение во всех сферах жизни. Вы сможете отдохнуть от надоедливых коллег и работы. Главное - позвольте себе это. При этом, будьте внимательны к мелочам. Сегодня только незначительные вещи могут отвлечь от того, что необходимо.

Близнецы. 6 июля стоит уделить как можно больше времени родным и близким. Это поможет лучше понять окружающих. Отбросьте все сомнения, которые вас беспокоили, будьте открыты и искренни.

Рак. Опасайтесь обмана. Будьте бдительны и не дайте себя одурачить. Ведь сегодня враги будут из кожи вон лезть для того, чтобы подпортить вам репутацию. В награду за терпеливость вы получите несколько действительно выгодных предложений.

Лев. Если вам удастся сдержать свой гнев, то день пройдет легко. Старайтесь во всех моментах отыскать позитив и тогда никто не сможет испортить вам настроение.

Дева. Сегодня вам предстоит бороться с множеством соблазнов. После преодоления препятствий, вы станете намного лучше. Вечер 6 июля преподнесет очень приятный сюрприз.

Весы. Сегодняшнее знакомство способно перерасти в более длительные и серьезные отношения. Постарайтесь исключить острую пищу и алкогольные напитки из своего рациона.

Скорпион. Удача сегодня на вашей стороне. Пора ухватить быка за рога. День благоприятен во всех начинаниях. Однако стоит отнестись с полной серьезностью.

Стрелец. Звезды предвещают вам сегодня судьбоносную встречу. Главное узнать ее. Возможно это тот человек, который разделит с Вами все радости и печали. А возможно - злейший враг.

Козерог. Козерог рискует погрязнуть в бесконечных вопросах быта и семьи. Хотя утро предвещает быть спокойным и размеренным. Ближе к полудню может возникнуть конфликт с близким человеком.

Водолей. От вашей внимательности зависит хорошее настроение всей семьи. Не стоит надеяться на свою память, ведите ежедневник. Задумайтесь о своем рационе.

Рыбы. День благоприятен для новых знакомств и общения. За вашей спиной плетется интрига - успейте вовремя разгадать недруга.

Напомним, что астрологи назвали главных счастливчиков июля.