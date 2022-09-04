Гороскоп с 5 по 11 сентября для всех знаков Зодиака: кому эта неделя принесет успех, а кому огорчения

Гороскоп на ближайшую неделю расскажет, какие важные события произойдут в жизни каждого знака Зодиака. С 5 по 11 сентября возможны новости в сфере любви, карьеры, финансов и здоровья.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна . Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

У Овнов высокий риск потери финансов. Но даже при неблагоприятных обстоятельствах у вас появится возможность дополнительного заработка. Вероятнее всего ваше хобби либо дети дадут вам эту возможность.

Телец

Тельцы могут столкнуться с трудностями на работе. Многих партнеров и сотрудников будет грызть зависть относительно ваших профессиональных успехов, амбиций и достижений.

Но не стоит унывать, наряду с этим появится популярность, возможно завяжутся романтические отношения.

Близнецы

У многих Близнецов может произойти смена жительства. Издалека придут не очень благоприятные новости. В доме могут возникнуть поломки, которые будут требовать немедленного вмешательства.

Но не переживайте, в трудные минуты у вас всегда будет поддержка и помощь друзей и покровителей.

Рак

Ракам следует быть внимательными на дороге, чтоб не попасть в аварийную ситуацию. Есть риск воровства. Поэтому всегда будьте внимательны в общественных местах и следите за безопасностью дома.

В начале недели хорошо заниматься делами наследства по недвижимости. Появится возможность познакомиться с очень влиятельными людьми.

Лев

Львы узнают о нечестных играх их партнеров у них за спиной. Поэтому готовьтесь к серьезным выяснениям отношений вплоть до разрыва. Вероятна утрата финансовых каналов.

Но одновременно с этими событиями вы получите очень заманчивое предложение престижной и высокооплачиваемой должности. А также сможете начать собственный бизнес.

Дева

Девам надо готовиться к проблемам на работе. Это заставит вас начать поиск нового места работы.

Или одновременно с этими событиями на работе вам поступит предложение от другого работодателя, и вы с радостью примите его предложение.

Весы

Весам не стоит рисковать в финансовых операциях на бирже, не поддавайтесь азарту в лотереях. Идет риск потери крупной сумы денег.

Но сейчас очень благоприятный период для решения проблем со здоровьем. Все лечебные процедуры будут удачными.

Скорпион

Скорпионы будут поглощены решением неурядиц в семье. На фоне этих событий будьте бдительны. Есть риск обмана и воровства. Также будьте предельно внимательны на дороге.

В трудные минуты можете рассчитывать на друзей. Вы сможете расширить контакты в социальных сетях или начать свой онлайн бизнес.

Стрелец

Стрельцы всеми мыслями будут в рабочих неурядицах, сплетнях, разборках. Старайтесь на этом не зацикливаться. Не вступайте в конфронтацию с начальством. Обратите внимание на своих питомцев. Они могут потребовать вашего внимания и медицинской помощи.

Желательно на этот период взять отпуск, посвятить время небольшому ремонту дома. Получите много положительных эмоций от результата своего творчества.

Козерог

Козероги могут спустить большую сумму на развлечения. Или вашим детям нужна будет ваша финансовая поддержка и придется выложить на эти потребности немалую сумму денег.

На работе сложится не очень приятная обстановка. Будьте предельно внимательны с финансовыми и юридическими документами. На амурном горизонте предвидится новое знакомство с иностранцем.

Водолей

Водолеям стоит следить за своим эмоциональным состоянием. Сложности в семье будут сильно влиять на ваше состояние здоровья. Могут возникнуть мигрени. Побеспокойтесь о сохранности ваших драгоценностей и денег.

Если вы планировали заняться ремонтом дома, или оформлением документов на недвижимость – это лучшее время для этих дел.

Рыбы

Рыбам следует быть честными в отношении своих близких. Не стоит плести интриги внутри семьи. Это принесет в семью конфликт и серьезные разборки.

Лучше окунитесь в энергию любовных отношений, и проводите больше времени со своим новым знакомым (ой).