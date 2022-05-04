Гороскоп на 4 мая: что готовит этот день всем знакам Зодиака

Овен

Ваши намерения и внутреннее чутье сегодня в унисон работать не будут. Сегодня на вашем пути будет явная преграда.

Телец

Возможно вам не будет хватать сегодня вдохновения. Но вы можете его почерпнуть у людей, которые вас окружают.

Близнецы

Вы находитесь в хорошем настроении для красивых вещей в жизни. Но остерегайтесь спонтанных покупок сегодня!

Рак

Самые большие трения будут сегодня там, где вы могли бы больше сотрудничать с другими людьми.

Лев

Подходите решительнее к своим задачам. С помощью спорта или движения вы сможете сжечь лишнюю энергию.

Дева

Дела сегодня будут идти не очень хорошо. Сосредоточьтесь лучше на личной жизни – там успехов будет больше.

Весы

Множество мелких обязанностей повседневной жизни стоило вам немало нервов. Сделайте сегодня перерыв на отдых.

Скорпион

Вы четко знаете все свои обязательства и то, что вы делаете. Поэтому разрешите критике просто отскакивать от вас.

Стрелец

Сегодня вы не сможете сделать больше, чем необходимо. А все потому что ваши мысли находятся в другом месте.

Козерог

Ваша ситуация уже в значительной степени под контролем. Немного больше уверенности в собственных силах точно пойдет на пользу.

Водолей

Ваши действия могут сегодня проверяться. Поэтому придерживайтесь четкого плана действий.

Рыбы

Разделяйте свою власть более осознанно. Другие более чем готовы вас поддержать во всем.