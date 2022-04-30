Гороскоп на 30 апреля: что обещают звезды в этот день всем знакам Зодиака

Овен

Если вы ищете большей близости с вашим партнером, то вам стоит помнить о том, что это требует и ответных чувств с вашей стороны.

Телец

Вы уже очень многого добились для себя лично. И новые задания себя ждать долго не заставят.

Близнецы

Критика со стороны заставит вас в себе сомневаться. Но вам для развития нужен положительный импульс.

Рак

Создайте сегодня непринужденную атмосферу. Последние дни были слишком напряженными, и вы выкладывались по полной.

Лев

Вместо того чтобы ломать голову сегодня над решением очередной задачи – дайте себе небольшой отдых, хоть на некоторое время.

Дева

Ваше стремление к близости сегодня очень оправдано. И сегодня должно обязательно исполниться.

Весы

Если кто-то сегодня ищет вашей близости, то необязательно такая связь должна стать большой дружбой.

Скорпион

Если вы ждали удобного момента, чтобы вдохновить кого-то, то сделайте это сегодня. Звезды вас во всем поддержат.

Стрелец

Прежде чем вмешаться в какую-то ситуацию с советом или действием, позвольте другим решить ситуацию самостоятельно.

Козерог

Сегодня у вас будет повод гордиться собой. Но не переусердствуйте перед другими.

Водолей

Будьте осторожны с тем, что вы обещаете другим. Если вы дадите сегодня обещание, то придется его сдержать.

Рыбы

Забудьте о благонамеренных советах от других. Ваша собственная интуиция сегодня укажет вам правильное направление.