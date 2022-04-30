Гороскоп на 30 квітня: що обіцяють зірки в цей день всім знакам Зодіаку

Овен

Якщо ви шукаєте більшої близькості з вашим партнером, то вам варто пам'ятати про те, що це вимагає і відповідних почуттів з вашого боку.

Телець

Ви вже дуже багато чого домоглися для себе особисто. І нові завдання себе чекати довго не змусять.

Близнюки

Критика з боку змусить вас в собі сумніватися. Але вам для розвитку потрібен позитивний імпульс.

Рак

Створіть сьогодні невимушену атмосферу. Останні дні були занадто напруженими, і ви викладалися по повній.

Лев

Замість того щоб морочити голову сьогодні над вирішенням чергового завдання – дайте собі невеликий відпочинок, хоч на деякий час.

Діва

Ваше прагнення до близькості сьогодні дуже виправдано. І сьогодні має обов'язково здійснитися.

Терези

Якщо хтось сьогодні шукає вашої близькості, то необов'язково такий зв'язок повинен стати великою дружбою.

Скорпіон

Якщо ви чекали зручного моменту, щоб надихнути когось, то зробіть це сьогодні. Зірки вас у всьому підтримають.

Стрілець

Перш ніж втрутитися в якусь ситуацію з порадою або дією, дозвольте іншим вирішити ситуацію самостійно.

Козоріг

Сьогодні у вас буде повід пишатися собою. Але не перестарайтеся перед іншими.

Водолій

Будьте обережні з тим, що ви обіцяєте іншим. Якщо ви дасте сьогодні обіцянку, то доведеться його стримати.

Риби

Забудьте про добрі поради від інших. Ваша власна інтуїція сьогодні вкаже вам правильний напрямок.