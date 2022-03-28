Гороскоп на 28 марта: что звезды пообещали в этот день всем знакам Зодиака

Овен

Постарайтесь сегодня не слишком много волноваться. Везде результат получить не получится.

Телец

У вас будет достаточно сил на все, что вы собираетесь сегодня сделать. Избегайте брать на себя больше обязательств, чем собирались ранее.

Близнецы

Ваши резервы сегодня не очень устойчивы, поэтому не стоит ждать максимальной производительности.

Рак

Вам стоит снова заявить о своей важной позиции. Или вы думали, что уже все улажено?

Лев

Излишняя откровенность не всегда приносит вам пользу. Постарайтесь быть сдержаннее в словах, особенно в секретной информации.

Дева

Хотя вы несете ответственность за свои действия, это не означает, что вы должны делать все самостоятельно.

Весы

Сегодня подходящий день для выполнения любой работы, которая требует терпения и усидчивости.

Скорпион

Вы приложили достаточно усилий. Поэтому не стоит удивляться, что вас максимально стали поддерживать.

Стрелец

Не стесняйтесь признавать свои ошибки. Это выбьет из колеи ваших противников.

Козерог

Начнет проясняться то, что беспокоило вас долгое время. И теперь вы удивитесь, почему не подумали об этом давным-давно.

Водолей

Сегодня можете немного сбавить обороты. И не бойтесь, даже в таком темпе вы не упустите возможности.

Рыбы

Не ввязывайтесь сегодня в чужие конфликты. А тем более – без спроса.