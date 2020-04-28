Гороскоп на 28 апреля: Раков ждет судьбоносный день, а Весам нужно беречь деньги

Гороскоп 2020 на сегодня 28 апреля для всех знаков Зодиака сулит некоторым из них успех и везение, а кому-то убытки и поражения. Астрологи дали каждому из двенадцати представителей зодиакального круга важные советы, которые помогут легко прожить этот день, а кое-кто вынесет важный урок.

Кому звезды готовят судьбоносную встречу? Кто сможет сегодня сделать новый шаг в достижении своих целей? Для кого этот день будет похож на американские горки? Кого ждут потери 28 апреля, и как их избежать - читайте в гороскопе на сегодня в материале Styler.

Гороскоп на 28 апреля 2020 Овен

Астрологи не рекомендуют Овну действовать спонтанно или же необдуманно. Если у вас возникнет чувство, что обстановка начала накаливаться, постарайтесь не оказаться в эпицентре событий. Сегодня отличный день, чтобы вспомнить о давних друзьях и возобновить с ними общение. Просто наберите номер, а слова сами найдутся!

Гороскоп на 28 апреля 2020 Телец

Сегодня преграды могут возникать там, где вы их совсем не ждали. Астрологи советуют отложить выяснение отношений и поиск виноватых. Сегодня лучше сосредоточиться на решении текущих вопросов. Не забывайте поддерживать близких, но и сами не отказывайтесь от помощи. В этот вторник не помешает хорошенько выспаться и побольше отдыхать.

Гороскоп на 28 апреля 2020 Близнецы

Для Близнецов наступает благоприятное время для преодоления внутренних конфликтов. Для вас наконец-то станут понятны ваши собственные желания и цели. Вы сможете отказаться от давних страхов и заблуждений, мешающих продвижению вперед. Удачно должны пройти любые переговоры и принятия деловых решений.

Гороскоп на 28 апреля 2020 Рак

В этот день можно принимать судьбоносные решения. Астрологи советуют Раку действовать смелее и верить в свой успех. Сегодня вы сможете встретить свою половинку, чаще общайтесь в сети, покидая мир своих грез и фантазий. Особого внимания потребует здоровье. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения.

Гороскоп на 28 апреля 2020 Лев

Во Льве проснется настоящий упрямец, из-за чего можно с легкостью нарваться на конфликт. А вот совсем немного уступчивости с вашей стороны помогут в корне изменить сложившуюся ситуацию. Астрологи рекомендуют Льву быть осторожнее в общении с лицами противоположного пола.

Гороскоп на 28 апреля 2020 Дева

Деве нельзя браться за новые дела, не закончив старые. Постарайтесь 28 апреля не давать никому никаких обещаний, не брать повышенных обязательств, а также не доверяйте тому, что вам советуют. Не стоит затевать важный разговор с родными, особенно со старшими членами семьи.

Гороскоп на 28 апреля 2020 Весы

Сегодня удачный день, чтобы взяться за повышение своей квалификации. Поступите на образовательные курсы или сами возьмитесь штудировать знания в интересующем вас направлении. С любимым человеком нужно быть приветливее и проявить больше фантазии в совместном времяпрепровождении. С деньгами нужно быть осторожнее - придерживайтесь принципов разумной экономии.

Гороскоп на 28 апреля 2020 Скорпион

Сегодняшний день будет наполнен различными соблазнами, и нужно четко понимать, что вы можете себе позволить, а что нет. Астрологи рекомендуют не давать ход своим отрицательным эмоциям. От общения с людьми, которые вызывают дискомфорт, нужно отказаться.

Гороскоп на 28 апреля 2020 Стрелец

Вторник 28 апреля может подарить Стрельцу новые интересные перспективы, особенно в профессиональной области. Астрологи советуют проявлять не только желание, но и хватку. А если будете оттягивать с принятием решения или попросту расслабитесь, то упустите время.

Гороскоп на 28 апреля 2020 Козерог

Для Козерога наступает удачный период в карьерных перспективах. Если вы рассчитываете на повышение по службе или увеличение зарплаты, смело сообщайте об этом начальству. Ну а если нынешнее место работы вас не устраивает, лучше начать поиски чего-то нового и более перспективного.

Гороскоп на 28 апреля 2020 Водолей

Вы будете натянуты как тетива перед выстрелом и остро реагировать на все происходящее. Будьте осторожны по отношению к новым знакомым. Сегодня над вами нависнет опасность обмана, причем очень искусного. Не доверяйте людям, которые слишком много и красиво говорят.

Гороскоп на 28 апреля 2020 Рыбы

28 апреля может оказаться напряженным. Не все, что вы планировали, сможете реализовать. А вот в любовной сфере будет царить гармония. Можете рассказать партнеру о своих желаниях и фантазиях, и он постарается их воплотить. Одиноких представителей знака может ожидать новое приятное знакомство.

Что ж, подведем итоги, сегодня Овну, Тельцу и Скорпиону нужно избегать конфликтов, а Близнецы вступят в конфликт сами с собой, Рака ждут судьбоносные решения, Лев пострадает от упрямства, а Деве нельзя давать обещания. Весам нужно быть осторожнее с деньгами, Стрельцу - ловить удачу за хвост, Козерог может подняться по карьерной лестнице, Водолею нужно быть осторожным, а Рыбам не повезет в делах, но повезет в любви.

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