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Гороскоп на 28 апреля: какие перемены и достижения ждут каждого из нас

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2022 расскажет, какие перспективы и возможности судьба готовит каждому из знаков Зодиака 28 апреля. Астрологи дали важный совет всем представителям зодиакального круга.

Об этом пишет NDR.

Овен, с 21 марта по 20 апреля

Астрологи уверены, что вам больше нет смысла ждать. Начинайте действовать и слушайте только себя.

Телец, с 21 апреля по 20 мая

Вам следует иногда доверяться своей интуиции и плыть по течению. Вместо того, чтобы просто трезво все обдумывать, прислушайтесь к своим ощущениям.

Близнецы, с 21 мая по 20 июня

Астрологи говорят, что во всех сферах жизни сегодня вы будете успешны. Никто не собирается вставать у вас на пути.

Рак, с 21 июня по 22 июля

Сегодня вам нужно действовать и активно работать, показывая окружающим все свои козыри.

Лев, с 23 июля по 23 августа

Повремените с принятием решений. Подумайте еще раз, прежде чем понять, как лучше действовать.

Дева, с 24 августа по 23 сентября

Ваши успехи сегодня заговорят сами за себя. Но не позволяйте себе увлечься большими задачами, чем можете осилить.

Весы, с 24 сентября по 23 октября

Сегодня большой риск стрессовых ситуаций. Лучше избегайте конфликтов и неприятного общения.

Скорпион, с 24 октября по 22 ноября

Астрологи советуют вам сегодня остерегаться браться за новый проект. Дело пока не созрело - подождите.

Стрелец, с 23 ноября по 21 декабря

Будьте терпеливы и не думайте, что сегодня все изменится. Вспомните о поговорке "Вода камень точит".

Козерог, с 22 декабря по 20 января

Ваши тревоги совершенно преувеличены. Сегодня у вас будут лишь небольшие препятствия, и вы можете легко их преодолеть.

Водолей, с 21 января по 19 февраля

Не стесняйтесь представить другим свои новые идеи. Это убедит, а также вдохновит окружающих.

Рыбы, с 20 февраля по 20 марта

Действуйте шаг за шагом: вам придется ждать большого прорыва в том деле, на котором вы сейчас сосредоточены.

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