Гороскоп на 26 марта: Львы будут влюблены, а Близнецов ждет успех

Гороскоп 2020 на 26 марта для всех знаков Зодиака в прогнозе астрологов подскажет, с какими испытаниями придется столкнуться им в четверг. В этот день удача ждет Львов, Близнецов, Овнов и Стрельцов.

Кто сегодня сможет добиться успеха? Кому нужно поберечь здоровье? Для кого звезды в четверг 26 марта приготовили новые возможности - в материале Styler.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнов сегодня ждет приятный сюрприз, который им приготовили, близкие люди. В этот день также смело можно браться за сложные задачи, ведь они будут получаться. Также не стоит перерабатываться и поберечь здоровье, особенно свои нервы.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам сегодня лучше хорошо поработать. Их старания будут замечены. Хорошо разгребать "завалы", заниматься генеральными уборками, сортировкой информации. Встречи и общение будут отмечены нетерпением, несдержанностью, склонностью к быстрой развязке, окончательными решениями.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сейчас не время расслабляться, поскольку дела, которые вы делает принесут вам большой успех, но нужно сосредоточиться на них. У вас также еще есть возможность наладить свои отношения с родственниками. Терпение сейчас является основной добродетелью.

Рак (22.06 - 22.07)

В вашей жизни многое будет меняться, и придется быстро ориентироваться и работать сразу в нескольких направлениях. Информации будет слишком много, чтобы все "раскладывать по полочкам" и держать под контролем. Нужно заново переоценить ресурсы, контакты, накопившиеся данные.

Лев (23.07 - 23.08)

Запланируйте на этот день определенное количество дел и оставьте достаточно времени для своей второй половинки. Сегодня хороший день также для новых романтических знакомств. При любой возможности используйте это время для отдыха.

Дева (24.08 - 23.09)

Насыщенный переживаниями и эмоциями день. Нужно себя притормаживать, чтобы не сказать лишнего, чем может воспользоваться тот, кто недоброжелательно настроен, плетет против вас интриги. Старайтесь правильно выбирать круг общения, не будьте чрезмерно откровенны. Сейчас важно не нарушать взятые на себя обязательства и внутренние установки.

Весы (24.09 - 23.10)

Сейчас для вас главное - укрепить свои тылы и сохранить внутреннее равновесие. Кто-то из конкурентов "наступает вам на пятки". Спокойно шлифуйте свои умения и наработки, готовьтесь к новому витку активности. Старайтесь, чтобы перегруженность эмоциями не помешала сделать то, что имеет практический смысл.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Вы сейчас склонны воспринимать все чересчур эмоционально. Старайтесь сдерживать свои порывы и начинайте действовать только после тщательных размышлений. Лучше отложить поездки, проведение важных переговоров. Не спешите с оформлением достигнутых договоренностей.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Возможны удачные перемены в профессиональной жизни. Проследите за событиями, изменениями, поступающей в этот день информацией. Не допускайте перенапряжения, занимайтесь только обязательными делами, не пытайтесь договориться по темам, на которые имеете серьезные виды.

Козерог (22.12 - 20.01)

В некоторых ситуациях может ощущаться противостояние, важно проявлять сдержанность и не торопиться с переменами. Предоставьте событиям свободный ход - кто-то может за вас решить сложные вопросы и проблемы. Можно обращаться за консультациями. Полезно посоветоваться и с друзьям по вопросам, в которых они более компетентны.

Водолей (21.01 - 20.02)

Приоритетными для вас сегодня будут дела дома, семьи. Может очень волновать вопрос жилищных условий, обустройства, перестановок, решения насущных бытовых вопросов, а также отношений с близкими людьми. Старайтесь не допускать конфликтов с партнерами и домочадцами по мелочам. Лучше отложить крупные приобретения. Сегодня стоит посвятить день тому, что принесет наибольшую пользу.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня сложный день из-за напряжения, чрезмерных реакций на происходящее, накопившейся усталости. Старайтесь не торопиться и ничего не усложнять. У вас может быть достаточно причин, чтобы остановиться. Интуиция усиливается, могут прийти оригинальные мысли, альтернативные решения проблем. Вы можете двигаться "на ощупь", и нужные вещи и события найдут вас сами.

Напомним, что Землю накроют мощные магнитные бури. Названы даты ударов.