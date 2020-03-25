Гороскоп на 25 марта: Овны будут скандалить, а Девы открывать в себе таланты

Гороскоп 2020 на 25 марта для всех знаков Зодиака в прогнозе астрологов подскажет, с какими трудностями и испытаниями придется столкнуться им в среду. В этот день удача ждет Овнов, Близнецов, Скорпионов и Водолеев.

Кто сегодня окажется на вершине и сможет добиться желаемого? Кому нужно поберечь силы? Для кого звезды в среду 25 марта приготовили новые шансы и возможности - в материале Styler.

Овен (21.03 - 20.04)

Овен сегодня будет чрезвычайно активным, что может вызвать скандалы и ссоры с окружающими людьми. Ему будут даваться нелегкие задачи, а медлительность и безразличие других могут вступать в диссонанс с порывами Овна. Ему стоит быть очень осторожным, чтобы пережить среду мирно.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцу лучше посвятить целый день себе любимому и заняться приятными делами, к примеру реализацией творческих порывов. Астрологи советуют сегодня забыть о планах и расчетах, взять в руки мольберт и призвать свою Музу - ваши шедевры ждут вас.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы захотят поделиться идеями и мыслями со всем миром, обзвонив близких, коллег, друзей. Впрочем, не факт, что такая активность Близнецов найдет понимание среди других людей.

Рак (22.06 - 22.07)

Рак проведет день, не совершая лишних движений, но при этом к вечеру он сможет похвастаться отличными результатами. Главным инструментом Рака сегодня станет мозг, который будет генерировать потрясающие идеи. Астрологи советуют составить список "стартапов", в будущем - пригодится.

Лев (23.07 - 23.08)

А вот Льву волей-неволей придется заниматься только тем, что он любит. Ведь любые другие начинания, кроме любимого дела, обернутся неудачей и разочарованием. Рутина будет вызывать скуку, поэтому ему придется быть изобретательными.

Дева (24.08 - 23.09)

Дева сегодня проведет много времени за общением с друзьями. Если не вживую, то по телефону. Причем она сегодня откроет в себе талант манипулятора - ей удастся переманить на свою сторону даже заклятых врагов.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы сегодня будут в некотором ступоре, но их рассеянность не принесет особого вреда. И даже если кто-то попытается вывести их из этого состояния, вряд ли это получится. Весы попросту спрячут голову в песок.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпион при желании способен добиться многого. Однако далеко не факт, что такое желание у него возникнет. Но, чтобы насытить яркими событиями свой день, Скорпиону достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей. Или симпатичным лицом противоположного пола, в конце концов.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня Стрельцу захочется взять инициативу в свои руки, чтобы управлять окружающими. Астрологи считают, что ему удастся четко распределить все задачи, при этом другие будут охотно ему подыгрывать и помогать.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерог сегодня склонен заняться ничегонеделанием. И ситуация будет играть ему в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела. Впрочем, даже если потребует, Козерог предпочтет этого не заметить: его расслабленный настрой невозможно будет изменить.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолея выдастся очень удачный день. Любое дело, за которое Водолей возьмется, он сможет продвинуть вперед и даже сдвинуть с мертвой точки, если оно там находилось. Поэтому сегодня стоит посвятить день тому, что принесет наибольшую пользу.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам сегодня противопоказано браться за большие дела. Да и за небольшие, в общем-то, тоже. В последнее время они и так потратили немало сил, так что хватит грести против течения: настало время расслабиться и отдохнуть.

Ранее мы писали, что в марте и апреле на Землю обрушатся две волны сильных магнитных бурь.