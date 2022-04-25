Гороскоп на 25 апреля: что звезды обещают всем знакам Зодиака на этот день

Овен

Не берите сегодня работу домой и наслаждайтесь своим свободным временем.

Телец

Если вы сегодня приложите немного усилий, то сможете реализовать свои идеи и проекты.

Близнецы

У вас достаточно знаний, чтобы позаботиться о решении ваших собственных задач.

Рак

Ваша готовность к компромиссу сегодня ни к чему не приведет. Постарайтесь четко донести информацию о том, что вам нужно.

Лев

Если вы допустите развитие стресса и тревоги именно сейчас, то есть риск упустить из виду важные моменты.

Дева

Даже не начинайте дискутировать сегодня с теми, кто в вас не верит или сомневается в ваших силах.

Весы

Вы не очень устойчивы в данный момент. Не позволяйте другим людям оказывать давление.

Скорпион

Сегодня не стоит прикладывать максимум своих усилий. Не рискуйте так легко вашими силами.

Стрелец

Вам стоит озвучить собственные идеи сегодня. И есть шанс, что кто-то с ним проявит интерес.

Козерог

Сосредоточьтесь сегодня на главном, а вот иллюзиям не поддавайтесь.

Водолей

Лучше сегодня придержать свое мнение при себе. Тем более, что вы все равно ничего не сможете сделать.

Рыбы

Не совершайте сегодня поспешных финансовых операций. Зачем вам идти на абсолютно ненужный риск?