Гороскоп на 24 марта: что ждет сегодня все знаки Зодиака

Гороскоп на март (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, кого сегодня ждут сложные ситуации и проблемы с финансами

Гороскоп на март 2020 года гласит о том, что первый весенний месяц будет достаточно напряженным у многих знаков Зодиака. Возможны резкие изменения в жизни, неожиданные встречи, хлопоты и срывы планов.

Астрологи рассказали, что ждет представителей всех знаков Зодиака во вторник, 24 марта, и кому звезды сулят неприятности.

Овен. Не стоит сегодня тратить дополнительные силы на то, чтобы что-то доказать начальству – ваши усилия пропадут даром.

Телец. Существует не только ваша личная свобода, но и свобода других людей. Помните об этом, когда у вас появится желание указывать кому-то, как поступить.

Близнецы. Прислушайтесь к интуиции, желательно утром, при составлении планов на день. Только она подскажет правильное направление.

Рак. Сегодня не допускайте никаких негативных мыслей, так, как и себе настроение испортите, и неприятности притянете.

Лев. Смените сегодня кардинально сферу деятельности – это сулит долгожданный отдых.

Дева. Прекратите себя критиковать, так как эта пагубная привычка ведет к заниженной самооценке и мешает вам достигнуть желаемого.

Весы. Очень напряженный день, который может привести к ссорам и скандалам. Постарайтесь утихомирить собственную агрессию.

Скорпион. Не ведитесь сегодня на пустые разговоры "ни о чем". Вас просто отвлекают от важного дела, будьте осторожны.

Стрелец. Самое время сделать переоценку ценностей – она даст совершенно невообразимый результат, хотите вы того или нет.

Козерог. Все переговоры проведите сегодня в формате совещания, а документы не подписывайте, так будет лучше.

Водолей. Проанализируйте сегодня свои сны – они дадут вам совет, как выйти из сложной ситуации победителем.

Рыбы. Сегодня опасный день для финансов – постарайтесь деньги в руки не брать. Возможны серьезные убытки.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали главных везунчиков на этой неделе.