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Гороскоп на 24 березня: що чекає сьогодні всі знаки Зодіаку

STYLERЖиття    24.03.2020 - 05:00
Гороскоп на 24 березня: що чекає сьогодні всі знаки Зодіаку
Гороскоп на березень (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, кого сьогодні чекають складні ситуації і проблеми з фінансами

Гороскоп на березень 2020 року свідчить про те, що перший весняний місяць буде досить напруженим у багатьох знаків Зодіаку. Можливі різкі зміни у життя, несподівані зустрічі, клопоти та зриви планів.

Астрологи розповіли, що чекає представників всіх знаків Зодіаку у вівторок, 24 березня, і кому зірки обіцяють неприємності.

Овен. Не варто сьогодні витрачати додаткові сили на те, щоб щось довести начальству – ваші зусилля пропадуть дарма.

Тілець. Існує не тільки ваша особиста свобода, але і свобода інших людей. Пам'ятайте про це, коли у вас з'явиться бажання вказувати комусь, як вчинити.

Близнюки. Прислухайтеся до інтуїції, бажано вранці, при складанні планів на день. Тільки вона підкаже правильний напрямок.

Рак. Сьогодні не допускайте жодних негативних думок, так, як і зіпсуєте собі настрій, і неприємності притягнете.

Лев. Змініть сьогодні кардинально сферу діяльності – це обіцяє довгоочікуваний відпочинок.

Діва. Припиніть себе критикувати, оскільки ця згубна звичка веде до заниженої самооцінки та заважає вам досягти бажаного.

Терези. Дуже напружений день, який може привести до сварок і скандалів. Постарайтеся приборкати власну агресію.

Скорпіон. Не ведіться сьогодні на порожні розмови "ні про що". Вас просто відволікають від важливої справи, будьте обережні.

Стрілець. Саме час зробити переоцінку цінностей – вона дасть абсолютно неймовірний результат, хочете ви того чи ні.

Козоріг. Всі переговори проведіть сьогодні у форматі наради, а документи не підписуйте, так буде краще.

Водолій. Проаналізуйте сьогодні свої сни – вони дадуть вам пораду, як вийти зі складної ситуації переможцем.

Риби. Сьогодні найнебезпечніший день для фінансів – постарайтеся гроші в руки не брати. Можливі серйозні збитки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали головних щасливчиків на цьому тижні.

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