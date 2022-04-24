Гороскоп на 24 апреля для всех знаков Зодиака: что принесет этот день всем нам

Овен

Ваш взгляд на собственные ошибки внезапно обострится. Но не стоит портить себе настроение этим именно сегодня.

Телец

Звезды сегодня обеспечат вам очень разнообразный день. Вам точно скучно не будет.

Близнецы

Если вы кого-то сегодня расстроили, то нужно делать шаги к примирению постепенно.

Рак

Сейчас уместно было бы отложить в сторону все споры и обратиться к более безобидным темам.

Лев

Поговорите сегодня с другими людьми. Если вы им расскажете о своих заботах, они вас поддержат.

Дева

Не стесняйтесь сегодня встать на защиту другого человека. Но вот решать чужие проблемы – не ваша работа.

Весы

То, что сегодня будет начинаться как непринужденная беседа, может быстро перерасти в захватывающую дискуссию.

Скорпион

Сегодня отличный день для того, чтобы немного подтянуть свою физическую форму. Особенно, если вы давно это планировали.

Стрелец

Ваши дипломатические способности сегодня определенно не очень ярко выражены. Тем не менее вы сегодня все равно справитесь.

Козерог

Сегодня хороший день для того, чтобы обновить контакты и познакомиться с новыми людьми.

Водолей

Хорошие комплименты сегодня ни к чему не приведут. Будут иметь значение только ваши честные и искренние слова.

Рыбы

Будьте сегодня более сдержаны. Окружающие более уязвимы, чем вы себе думаете.