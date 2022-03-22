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Гороскоп на 22 марта: сохраняйте спокойствие и верьте в чудеса

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Вторник 22 марта 2022 07:02
Гороскоп на 22 марта: сохраняйте спокойствие и верьте в чудеса Фото: Гороскоп на 22 марта для всех знаков Зодиака (pixabay.com)
Автор: Styler

Гороскоп на 22 марта расскажет, какие интересные сюрпризы приготовили звезды каждому знаку Зодиака.

Астрологи дали точный гороскоп для всех знаков Зодиака. Об этом информирует ndr.de.

Овен

Ваши планы немного начнут тормозить. Но это было предсказуемо и знаки появлялись в течении последних недель.

Телец

Сегодня позвольте другим людям все решать самостоятельно. Не лезьте в чужие дела и не позволяйте лезть в свои.

Близнецы

Если другие люди показывают свою половинчатую приверженность, то не стоит удивляться тому результату, который они получат.

Рак

Перед совершением сделки рассмотрите ситуацию со всех сторон. Учитывайте возможные последствия.

Лев

Обратите внимание на свои идеи сегодня, даже если они не сразу воплотятся в жизнь.

Дева

Сегодня вас хорошо принимают другие. Если вам нужно что-то обсудить или уточнить, не стесняйтесь.

Весы

Вы установили свой курс. А это значит, что все необходимые движения для достижения желаемого, уже начались.

Скорпион

Чтобы выбраться из любой сложной ситуации победителем, вам придется проявить невероятное самообладание.

Стрелец

Вам сегодня придется сохранять хладнокровие. Это поможет тщательно продумать все способы защиты себя.

Козерог

Ваши друзья готовы предложить вам свою помощь или принять вашу. Но не ждите от других усилий таких же, как вы можете приложить самостоятельно.

Водолей

Ваш разум и ваши чувства сейчас работают друг против друга. Совет близкого друга может оказаться дороже любых собственных размышлений.

Рыбы

Верьте в собственные силы. Практически любой ваш проект сейчас можно реализовать без особых усилий.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как можно восстановить сон в условиях войны.

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