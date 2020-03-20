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Гороскоп на 20 марта для всех знаков Зодиака: кому стоит быть осторожнее

STYLERЖизнь    20.03.2020 - 05:00
Гороскоп на 20 марта для всех знаков Зодиака: кому стоит быть осторожнее
Гороскоп на март 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, что ждет сегодня представителей всех знаков Зодиака

Гороскоп на март гласит о том, что первый весенний месяц может быть очень напряженным и звезды сулят неожиданные встречи, срыв планов, бытовые проблемы и резкие изменения во всех аспектах.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в пятницу, 20 марта и назвали тех, кому стоит быть осторожнее.

Овен. Не самый лучший день, чтобы обсудить важные вопросы с начальством. Ваша идея может быть отвергнута просто по причине отсутствия настроения.

Телец. Не пытайтесь сегодня сделать все дела одновременно – у вас не получится. Сконцентрируйтесь на самом главном.

Близнецы. День будет равномерным и спокойным. Будет все сбалансировано на работе, а дома – приятно. Проведите вечер с друзьями.

Рак. Не бросайтесь сегодня из крайности в крайность – можете пропустить что-то важное в своей жизни.

Лев. Сегодня не стоит браться за самые ответственные дела, так как слишком высока вероятность допустить ошибку. А исправить ее будет почти невозможно.

Дева. Обычно вы редко ошибаетесь, но именно сегодня велик риск попасть в неприятную ситуацию.

Весы. Сегодня напряжение будет на очень высоком уровне, поэтому стоит свести все контакты к минимуму, особенно с близким человеком.

Скорпион. Есть большая вероятность конфликта со старшим поколением, так как их точка зрения отличается. Не стоит доказывать им свою правоту любой ценой.

Стрелец. Сегодня стоит быть сконцентрированным и внимательным, так как отвлечение на незначительные дела может обернуться крупными неприятностями.

Козерог. Будьте внимательны при покупке, так как есть вероятность купить то, что вам в будущем совершенно не пригодится.

Водолей. Прекрасный день для того, чтобы создать что-то грандиозное или быстро решить какой-то давно уже надоевший вопрос.

Рыбы. Будьте сегодня более сдержаны с окружающими и не демонстрируйте свое превосходство, так как это приведет к непониманию и конфликтам.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что ждет все знаки Зодиака в период с 16 по 22 марта.

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