Гороскоп на 2 марта: Овны будут блистать, а Раки могут потерять деньги

Гороскоп 2020 на 2 марта для всех знаков Зодиака составили астрологи. Этот день отлично подходит для новых начинаний, проектов и отношений, ведь в понедельник многие знаки будут наделены сумасшедшей энергией. На вершине сегодня окажутся Овны, Тельцы и Скорпионы.

Кому нужно быть внимательнее с деньгами? Кто будет сворачивать горы и сделает прорыв? А кто может наделать ошибок в отношениях с любимыми? Обо всем подробно вы сможете узнать в гороскопе на сегодня, 2 марта.

Овны (21.03 - 20.04)

Овнам в понедельник удастся делать все дела одновременно, при этом все будет получаться блестяще. Энергичность, острый ум и быстрота - благодаря этим качествам Овны смогут 2 марта побить все рекорды. Даже если они возьмутся за три задачи сразу - сумеют получить отличный результат.

Тельцы (21.04 - 20.05)

Тельцы сегодня будут чувствовать потенциал и прибыль там, где другие не видят никакой перспективы. Благодаря чутью, они смогут даже безнадежные и запущенные проекты обернуть к своей выгоде. Звезды советуют Тельцам использовать этот талант, чтобы изящно "разруливать" наиболее сложные вопросы.

Близнецы (21.05 - 21.06)

2 марта Близнецы будут испытывать невероятный прилив энергии и сил! Их решительности, напористости и энергичности можно только позавидовать. Но при этом они будут резкими и безапелляционными, из-за чего могут наделать массу ошибок. Астрологи советуют в этот день семь раз отмерить, прежде чем рубить с плеча, особенно это касается амурных дел.

Раки (22.06 - 22.07)

В понедельник Ракам нужно быть повнимательнее в делах, а особенно - при работе с цифрами, деньгами и документами. День будет склонять Раков к рассеянности, из-за чего они могут проглядеть что-то очень важное. Астрологи советуют им повнимательнее, иначе вашей доверчивостью и невнимательностью в понедельник кто-то воспользуется.

Львы (23.07 - 23.08)

Львы имеют шансы узнать для себя что-либо интересное. Это может быть связано с работой, увлечениями или же близкими людьми. Что ж, учиться никогда не поздно, тем более что гороскоп в понедельник именно к этому и склоняет Львов. Звезды советуют им держать глаза и уши открытыми - это обогатит Львов новыми знаниями.

Девы (24.08 - 23.09)

В понедельник Девам не стоит вкладывать всю душу в то, чем они занимаются. И даже если они пылкие энтузиасты своего дела, им лучше работать "автоматически". Девизом сегодняшнего дня для Дев станет: "Не усложняй!". Астрологи считают, что любые попытки Дев включиться в работу, принесут им только разочарование. В общем, этот день лучше посвятить отдыху и любимым людям.

Весы (24.09 - 23.10)

Коньком Весов сегодня будет коммуникабельность. Благодаря своему подвешенному языку они смогут без труда находить общий язык со всеми. Не теряйте время и расскажите всем о своих идеях, вас ждет поддержка от партнеров и близких людей. Сегодня вы удивитесь тому, как быстро и легко, оказывается, могут продвигаться самые серьезные дела.

Скорпионы (24.10 - 22.11)

У Скорпионов 2 марта - отличный день для продвижения и запуска любых проектов! Его позиции сильны, а потенциал виден невооруженным глазом. Если они запустят новый проект, их ждут замечательные перспективы. Скорпионам в понедельник удастся заложить основу своего будущего благополучия. Астрологи советуют не растрачивать этот день на пустяки, а уделить внимание главному.

Стрельцы (23.11 - 21.12)

Стрельцам сегодня будет сложнее обычного формулировать свои мысли. Зато им прекрасно будет удаваться все, что нужно делать руками, а не головой. Так что звезды советуют в понедельник Стрельцам засучить рукава. Лучше всего в понедельник заняться физическим трудом или сделать то, что вы можете делать "на автомате".

Козероги (22.12 - 20.01)

Козерогов сегодня ждет аврал с самого утра. В этот день не будет ни минуты, чтобы посидеть сложа руки. Главное правило понедельника: не хвататься за все дела одновременно. Астрологи рекомендуют Козерогам действовать стремительно, но без суеты. Их энергии вполне хватит на то, чтобы закрыть своей грудью сразу все амбразуры.

Водолеи (21.01 - 20.02)

Залогом успеха Водолеев в понедельник станет умение взять все, что положено по праву. Это день тех, кто напоминает о себе, проявляет настойчивость, стоит над душой, то есть действует. Астрологи уверены, что Водолеи в это день не упустят своего, и их проекты уж точно не останутся без внимания.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыб сегодня ожидает очень продуктивный день, о котором можно сказать, что "дело спорится". Они будут находиться в состоянии гармонии и равновесия, в котором без надрыва решаются практически любые задачи. Окружающим может показаться, что Рыбы вообще не прилагают никаких усилий, однако на самом деле они просто способны хорошо организовать свое время.

Сегодня все будет получаться у Овнов, Близнецов, Скорпионов и Рыб. Ракам нужно быть осторожнее с цифрами и деньгами, Тельцы почувствуют прибыль, Водолеям нужно настаивать на своем. Козерогам и Стрельцам придется попотеть, Весы добьются своего благодаря красноречию, Девам нужно быть проще, а Львы научатся чему-то новому.

Ранее мы писали, какие дни в марте, по мнению астрологов, считаются наиболее опасными.