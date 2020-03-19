Гороскоп на 19 марта: Близнецы неожиданно разбогатеют, а Девы встретят настоящую любовь

Гороскоп (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп на 19 марта рекомендует многим знакам уделить время семье

Гороскоп на 19 марта сулит для многих знаков хороший день, который можно потратить с пользой. Для некоторых знаков этот день станет необычайно прибыльным, некоторые смогут больше времени уделить семье и своим любимым. Только для немногих 19 марта станет знаковым днем, который принесет множество успешных сделок, раскроет творческие способности и позволит найти решение на вызовы судьбы.

Астрологи советуют всем знакам Зодиака 19 марта оставаться дома, но при этом продолжать работать. В этот день может раскрыться творческий потенциал. День хорош для уборки.

Гороскоп на 19 марта для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Круговорот событий захватит вас с самого утра. Множество нерешенных проблем или невыполненных обязательств потребуют немедленного разрешения. Вы окажетесь всем нужны. Главное браться за дела с осторожностью и решительностью.

Телец (21 апреля – 20 мая)

В эмоциональном плане день обещает быть очень противоречивым. Вероятны приступы раздражительности или нервные срывы. В лучшем случае вы попытаетесь реализовать самые смелые из своих идей по принципу "с головой в омут", в худшем - внутренний разлад с самим собой приведет к конфликтам в семье. Не торопитесь ссориться с близкими людьми. Постарайтесь избегать взрывоопасных ситуаций, выяснения отношений.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Звезды предсказывают материализацию того позитивного, что наметилось в предыдущие дни недели. Возрастает жизненный потенциал, сексуальная энергия, личное обаяние. Избегайте самоуверенности, самолюбования и негативного отношения к разумной критике. Это может сказаться на достижении поставленных целей. Во второй половине дня вероятно неожиданное известие.

Рак (22 июня – 22 июля)

Вашим домашним захочется, чтобы вы больше времени проводили с ними. Поэтому желателен активный семейный отдых. К концу дня вы почувствуете усталость и раздражение. Сдерживайте негативные эмоции. Настраивайтесь на активную рабочую неделю. Вас ждет много проблем.

Лев (23 июля – 23 августа)

Активный, творческий день. Сильно выраженные индивидуальные и духовные начала помогут вам найти новых союзников или в достаточно авторитетной и гармоничной форме привлечь к своим целям единомышленников. Возможно важное знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое принесет прибыль.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Энергетически мощный день. Удача улыбается Девам творческих профессий. Нестандартный подход к делу, любое начинание, даже рискованное, закончится удачно. Вероятно романтическое приключение или очень радостная встреча.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Благоприятный, спокойный день. Вы сможете почувствовать себя более счастливым, если не будете выходить за обычные рамки поведения. Научитесь радоваться каждому наступающему дню. Женщинам-Весам не стоит сомневаться в искренности партнеров, так как резко возрастет их привлекательность и женственность. Сегодня они могут блеснуть, показав себя с лучшей стороны.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Продолжается благоприятный период для развития личных отношений. Возможно, что сегодня вы сможете решить проблемы в личной жизни. Однако не забывайте тщательно все взвесить, прежде чем принять какое-либо важное решение. Потом исправить ситуацию будет трудно. В любом случае постарайтесь сохранять внешнее спокойствие.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Лень или нежелание думать о завтрашнем дне могут стать причиной мелких недоразумений. Однако у вас завидный оптимизм и уверенность в собственных силах - вы успеете нагнать упущенное и исправить ситуацию. Если вы собираетесь сделать покупку, делайте это сегодня. Звезды благосклонно смотрят на приобретения, накопления имущества, вкладывание денег.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Жизненный потенциал на высоком уровне, возрастают сексуальная потенция, интуиция, однако незаконченные дела, неприятное известие или проблемы в личной жизни не дадут вам сегодня полноценно отдохнуть. Постарайтесь провести время дома.

Водолей (21 января – 20 февраля)

День благоприятный для наведения порядка в доме, ремонта, благоустройства квартиры. Стремление к обновлению, свежие идеи или новые люди, вошедшие в вашу жизнь, обогатят ваше существование и откроют вам глаза на новые возможности в деловой сфере. Не спешите с ответственным решением в личной жизни, ибо потом вам будет трудно что-либо изменить.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Сегодня любое начинание впоследствии принесет хорошие результаты. Но не стоит окунаться с головой в проблемы и ставить все на кон. Остерегайтесь резкой смены настроений: возможны колебания от оптимизма до тяжелой меланхолии.

Напомним, что ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.