Гороскоп с 19 по 25 сентября для каждого знака Зодиака: узнайте, кому сильно повезет

Овен

Неделя дана, чтоб завершить все свои дела, проекты, закрыть долги и решить конфликты на работе. А также расставить все точки над "і", не исключены расставания. Овны в карьере проявят чудеса дипломатии и умения общаться - любые консультации пройдут эффективно и плодотворно. Могут быть незапланированные поездки, будьте аккуратно на дорогах.

Телец

С детьми в этот период установятся гармоничные, доверительные отношения. Благоприятно пройдут дружеские встречи с давними знакомыми. Неделя хорошо подходит для экспансии и работы над творческими задумками. Активно подключайте к своим начинаниям людей из-за границы. Тогда больше вероятности успешного завершения проекта.

Близнецы

На этой неделе завершатся жилищные и домашние проблемы с перспективой для вас, улучшение бытовых условий. Путешествие всей семьей пройдет благоприятно и позволит укрепить семейные узы. Возможны крупные доходы от земли, недвижимости, акций или помощь от отца или его родственников. На выходных отдохните на природе или в загородном доме.

Рак

Так как вам предстоит на неделе постоянные передвижения, проверьте свой автомобиль и сделайте страховку, пройдите ТО. Так же не исключены поездки заграницу или возврат домой для решения дел и оформления бумаг. Возможны непредвиденные траты или помощь для друзей. Можете рассчитывать на тайное покровительство от вышестоящих и доверительные отношения с руководством. Вероятность дальней командировки велико.

Лев

На этой неделе можно ожидать повышения уровня материальной ответственности и неплохие доходы. Дополнительные заработки. Но есть и великий риск потери, поэтому не рекомендуется вкладываться в проекты, рекламу или инвестировать в новые стартапы. Главное - не одалживайте никому деньги либо распрощаетесь с ними навсегда.

Дева

Конфликты с партнерами на работе и дома, важно на этой неделе разрешить все непонятные ситуации и прояснить моменты в отношениях. Не исключены расставания или утрата контрактов. Время заняться собой и своим продвижением - расширение возможностей произойдет благодаря зарубежным контактам и коллаборациям.

Весы

На этой неделе может быть неважное самочувствие и проблемы вдали от дома или заграницей. От вас потребуется предельное внимания на улице, дороге, в общении с новыми работодателями или знакомыми. Не верьте на слово - заключайте рабочие контракты, а так же вам помогут гаджеты, чтоб зафиксировать договоренности. Так же лучше исключить опасные виды развлечений и вести правильный образ жизни, чтоб не попасть в больницу.

Скорпион

Возможны проблемы на работе, среди подчинённых или коллег. Проявите осторожность, сдержанность, не поддерживайте интриги, старайтесь быть в стороне от междоусобиц. Сосредоточьтесь на четком и скрупулезном выполнении поставленных задач, и тогда неприятности обойдут стороной. Либо придёт помощь от спонсоров, попечителей. Могут быть непредвиденные ситуации с детьми.

Стрелец

На этой неделе вы должны проявить себя как ответственный и надежный сотрудник, поэтому доверие руководства не за горами. Вас могут продвинуть по карьерной лестнице, предложив хорошую должность, повысить зарплату. Возможны успешные решения любой ситуации за деньги или статус.

Козерог

На этой неделе удастся закончить оформление документов, которые давно были начаты либо получение визы. Также можно отправиться в путешествие туда, где вы уже были или начать планировать переезд в другую область/страну. Возможны, повторные поступления в высшие заведения или пересдача экзаменов. В любом случае уделите внимание своему образованию или запишитесь на языковые курсы.

Водолей

Возможны вынужденные поездки по работе или в связи с судебными разбирательствами, которые должны разрешиться в вашу пользу при соответствующих усилиях. Однако количество клиентов и заказов в этом месяце может сократиться. Аккуратно распоряжайтесь чужими деньгами, не берите кредиты, могут быть дополнительные доходы за счет ваших отношений.

Рыбы

В личной жизни может произойти что-то непредвиденное, или начнутся отношения, в основе которых лежит не только любовь, но и дружба, общие интересы. Это может быть человек, которого вы давно знаете либо дадите шанс своим бывшим отношениям. Время удачно для любого партнерства, возобновления связей как в личном, так и в творческой, и в рабочей сфере. Успешное течения всех возможных коллабораций