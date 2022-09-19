Гороскоп з 19 по 25 вересня для кожного знака Зодіаку: дізнайтесь, кому дуже пощастить

Овен

Тиждень даний, щоб завершити всі свої справи, проекти, закрити борги та вирішити конфлікти на роботі. А також розставити всі крапки над "і", не виключені розставання. Овни в кар'єрі виявлять чудеса дипломатії та вміння спілкуватися - будь-які консультації пройдуть ефективно та плідно. Можуть бути незаплановані подорожі, будьте обережними на дорогах.

Телець

З дітьми у цей період встановляться гармонійні, довірчі відносини. Сприятливо відбудуться дружні зустрічі із давніми знайомими. Тиждень добре підходить для експансії та роботи над творчими задумами. Активно підключайте до своїх починань людей з-за кордону. Тоді більша ймовірність успішного завершення проекту.

Близнюки

Цього тижня завершаться житлові та домашні проблеми з перспективою для вас, покращення побутових умов. Подорож всією сім'єю пройде сприятливо і дозволить зміцнити сімейні узи. Можливі великі доходи від землі, нерухомості, акцій чи допомога від батька чи його родичів. У вихідні відпочиньте на природі або в заміському будинку.

Рак

Так як на вас чекають постійні пересування, перевірте свій автомобіль і зробіть страховку, пройдіть ТО. Також не виключені поїздки за кордон або повернення додому для вирішення справ та оформлення паперів. Можливі непередбачені витрати або допомога для друзів. Можете розраховувати на таємне заступництво від вищих і довірчі стосунки з керівництвом. Імовірність дальнього відрядження велика.

Лев

Цього тижня очікується підвищення рівня матеріальної відповідальності та непогані доходи. Додаткові заробітки. Але є й великий ризик втрати, тому не рекомендується вкладатись у проекти, рекламу чи інвестувати у нові стартапи. Головне - не позичати нікому гроші або розпрощаєтеся з ними назавжди.

Діва

Конфлікти з партнерами на роботі та вдома, важливо на цьому тижні вирішити всі незрозумілі ситуації та прояснити моменти у відносинах. Не виключено розставання чи втрата контрактів. Час зайнятися собою та своїм просуванням - розширення можливостей відбудеться завдяки закордонним контактам та колабораціям.

Терези

Цього тижня може бути неважливе самопочуття та проблеми далеко від дому чи закордоном. Від вас знадобиться гранична увага на вулиці, дорозі, у спілкуванні з новими роботодавцями або знайомими. Не вірте на слово - укладайте робочі контракти, а також вам допоможуть гаджети, щоб зафіксувати домовленості. Також краще виключити небезпечні види розваг і вести правильний спосіб життя, щоб не потрапити до лікарні.

Скорпіон

Можливі проблеми на роботі, серед підлеглих чи колег. Виявіть обережність, стриманість, не підтримуйте інтриги, намагайтеся бути осторонь міжусобиць. Зосередьтеся на чіткому та скрупульозному виконанні поставлених завдань, і тоді неприємності обійдуть стороною. Або прийде допомога від спонсорів, піклувальників. Можуть бути непередбачені ситуації із дітьми.

Стрілець

Цього тижня ви повинні виявити себе як відповідальний та надійний співробітник, тому довіра керівництва не за горами. Вас можуть просунути кар'єрними сходами, запропонувавши хорошу посаду, підвищити зарплату. Можливі успішні рішення будь-якої ситуації за гроші чи статус.

Козеріг

Цього тижня вдасться закінчити оформлення документів, які давно було розпочато або отримання візи. Також можна відправитися в подорож туди, де ви вже були або розпочати планування переїзду в іншу область/країну. Можливі повторні вступи до вищих закладів або перескладання іспитів. У будь-якому випадку приділіть увагу своїй освіті або запишіться на курси мов.

Водолій

Можливі вимушені поїздки по роботі або у зв'язку із судовими розглядами, які мають вирішитись на вашу користь за відповідних зусиль. Проте кількість клієнтів та замовлень цього місяця може скоротитися. Акуратно розпоряджайтеся чужими грошима, не беріть кредити, можуть бути додаткові прибутки за рахунок ваших відносин.

Риби

В особистому житті може статися щось непередбачене, або почнуться стосунки, в основі яких лежить не лише кохання, а й дружба, спільні інтереси. Це може бути людина, яку ви давно знаєте або дасте шанс своїм колишнім відносинам. Час вдалий для будь-якого партнерства, поновлення зв'язків як в особистому, так і в творчій, і в робочій сфері. Успішна течія всіх можливих колаборацій