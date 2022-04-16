Гороскоп на 16 апреля: что этот день готовит всем знакам Зодиака
Гороскоп на 16 апреля расскажет всем представителям зодиакального созвездия какие интересные события могут произойти в этот день. Астрологи дали детальный прогноз для каждого знака Зодиака.
Об этом сообщает NDR.
Овен
Вам стоило бы больше полагаться на вашу интуицию. То, от чего вы приходите в восторг утром, уже к вечеру теряет всякий смысл.
Телец
Постарайтесь снизить немного свою вовлеченность в важные дела. Вам стоит время от времени делать перерыв.
Близнецы
Чтобы снова быть в строю – вам нужно новое вдохновение. И в этом поможет общение и разговоры с близкими.
Рак
Осторожные сигналы подавать сейчас бесполезно. Лучше сразу скажите собеседнику, чего вы ожидаете.
Лев
Сделайте сегодня что-нибудь совершенно необычное. Это даст вам больше энергии, чем любая витаминная таблетка.
Дева
Даже если вы уверены, что находитесь в стороне от всего – это не так. Вы сейчас более популярны, чем вы думаете.
Весы
Единственное, что вам сможет испортить настроение в этот день и потрепать нервы – это люди в плохом расположении духа.
Скорпион
Вам сегодня нужно обязательно сделать что-то полезное. Сидение без дела и пустая болтовня заставляет вас сильно нервничать.
Стрелец
Сегодня чрезмерные усилия будут неуместны. Кроме того, ваш партнер должен тоже сделать шаг к вам навстречу.
Козерог
Вас ожидает действительно прекрасный день: много разговоров, контактов, вдохновение и даже возможен флирт.
Водолей
Если вы не уверены на 100% в своей точке зрения, то задумайтесь – может вам вообще стоит от нее отказаться.
Рыбы
Будьте сегодня последовательны! Ни вы, ни ваш партнер не будете довольны теми компромиссами, которые сможете достигнуть.
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