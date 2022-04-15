Гороскоп на 15 апреля: что ждет в этот день все знаки Зодиака

Овен

Недоразумения последних дней наконец-то начнут проясняться. Вы сможете легко урегулировать сложные вопросы.

Телец

Внимательно прислушайтесь сегодня к тем, кто вас будет критиковать. Сегодня в этом может быть доля правды.

Близнецы

Настоящая любовь больше похожа на работу, чем на роман. Но ситуация начнет проясняться быстрее, чем вы себе представляете.

Рак

Избавьтесь сегодня от своих ложных соображений. Вы этим только обесцените себя в глазах собеседника.

Лев

Не доверяйте ощущению того, что вот, уже пора. Не стоит сегодня надеяться на чудеса в любовной сфере.

Дева

Не позволяйте себя сегодня обмануть. Если вы все отдаете, то обязательно должны потребовать что-то взамен.

Весы

Постарайтесь забыть о той злости, которая вас давно терзает. Никакого толку от нее нет и вам это вредит.

Скорпион

Дайте другим людям самостоятельно справиться с их проблемами. Чужие заботы подавляют вас и лишают сил.

Стрелец

Сегодня вы почувствуете себя намного лучше, особенно, если сможете что-то сделать совместно с другими людьми.

Козерог

Вам предстоит непростой экзамен – сможете ли вы справиться с критикой. Придержите в себе контраргументы.

Водолей

В любой момент и любому человеку вы можете сказать честно, что сейчас чувствуете. У вас есть на это право.

Рыбы

Избавьтесь сегодня от мелких неприятностей. Вам необязательно иметь подробные знания в каждой теме.