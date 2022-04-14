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Гороскоп на 14 апреля всем знакам Зодиака: астрологи рассказали, кого ждут перемены

Фото: Гороскоп 2022 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на 14 апреля расскажет всем знакам Зодиака, что ждет каждого из нас в этот день в любви, деньгах, финансах.

Об этом пишет NDR.

Овен, 21 марта - 20 апреля

Астрологи советуют вам провести этот день без спешки и излишней серьезности. Довольно скоро вы начнете относиться ко всему гораздо проще, чем сейчас.

Телец, 21 апреля - 20 мая

Вам нужно быть внимательнее к потребностям окружающих. Часто они могут молчать о своих реальных желаниях, поэтому лучше переспросите.

Близнецы, 21 мая - 20 июня

Сегодня вам следует идти к своей цели с энергией и настойчивостью и у вас обязательно все получится.

Рак, 21 июня - 22 июля

Пришло время расставить все по полочкам. То, что еще недавно казалось само собой разумеющимся, теперь должно быть сформулировано и разъяснено.

Лев, 23 июля - 23 августа

Повседневная жизнь требует много энергии и отдачи. Обязательно сделайте сегодня что-то, что сделает вас счастливым.

Дева, с 24 августа - 23 сентября

Пришло время отдохнуть. Если вы можете уйти с работы сегодня, вы сможете сделать в два раза больше завтра.

Весы, с 24 сентября - 23 октября

Вы можете стать одним из сегодняшних счастливчиков, если приложите немного усилий, чтобы добиться успеха.

Скорпион, 24 октября - 22 ноября

Вам не следует принимать критику близко к сердцу. Но и не следует прятаться сразу в свою раковине.

Стрелец, 23 ноября - 21 декабря

Вам следует придерживаться своих целей. Вы почувствуете облегчение, когда доберетесь до них.

Козерог, 22 декабря - 20 января

Начните утро с хорошего настроения. Сегодня у вас есть энергия и упорство для всех ваших проектов.

Водолей, 21 января - 19 февраля

В вопросах финансов вам стоит посоветоваться со своим партнером или хорошими друзьями и быть осторожнее.

Рыбы, с 20 февраля по 20 марта

Позаботьтесь о своем здоровье. Если ваша сила угасает, не следует относиться к этому легкомысленно.

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