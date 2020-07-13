Гороскоп на 13 июля: что сегодня ждет всех знаков Зодиака

Понедельник станет довольно неоднозначным днем для большинства представителей зодиакального созвездия. При этом, день будет насыщенным, пройдет весьма удачно и приятно.

Астрологи рассказали, что ждет всех знаков Зодиака сегодня, 13 июля, и сообщили, кому в этот день стоит остерегаться зависти врагов. Об этом пишет издание "SlovoFraza".

Овен. Сегодня Вам следует сосредоточиться на рабочих вопросах и документации. Подходящее время, чтобы отказаться от вредных привычек, а также приобрести новых друзей.

Телец. Сегодня Вам лучше остаться дома. Если такой возможности нет - оставьте для себя хотя бы вечер. Разбор старых вещей или просмотр фотографий вызовет приятные воспоминания.

Близнецы. Этот день желательно посвятить планированию на ближайшее время отпуска. Вы слишком устали от рутинной работы и нуждаетесь в заслуженном отдыхе в кругу семьи.

Рак. Анализ прошлых ошибок и недостатков поможет вам лучше сориентироваться в сегодняшнем дне. Возможны проблемы с желудком, поэтому лучше откажитесь от жирной пищи.

Лев. Избегайте общения с людьми, которые вас раздражают. Ожидаются серьезные финансовые поступления. Прислушивайтесь к советам. Сегодня враги пристально следят за каждым Вашим шагом - будьте начеку.

Дева. Глаза боятся, а руки делают, так что пусть сегодняшняя рутина вас не пугает. Полноценно отдохнуть поможет просмотр любимого фильма.

Весы. Не стоит себе придумывать несуществующих проблем. Вас никто не стремится обманывать. Нужно быть более открытым к людям и тогда вы заметите приятные изменения.

Скорпион. День хорош для делового общения, знакомств и развития новых связей. Легкий флирт может неожиданно привести к затяжному роману.

Стрелец. Сегодня Вам желательно заняться обучением и накоплением новых полезных знаний. Также не рекомендуется идти на открытый конфликт, лучше переждать спад эмоций.

Козерог. Звезды советуют довериться своей интуиции. Родственники попросят о помощи, поэтому вам придется подкорректировать планы.

Водолей. Коллективная работа поможет преодолеть то, с чем вы не справитесь в одиночку. Ради здоровья ограничьте употребление алкоголя и кофе.

Рыбы. Чтобы найти общий язык с окружающими, включите чувство юмора. Поездки сегодня лучше отменить. Берегите дыхательную систему и меньше нервничайте.

Ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет белая полоса в июле.