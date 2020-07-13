Гороскоп на 13 липня: що сьогодні чекає на всіх знаків Зодіаку

Понеділок стане досить неоднозначним днем для більшості представників зодіакального сузір'я. При цьому, день буде насиченим, пройде досить вдало та приємно.

Астрологи розповіли, що чекає всіх знаків Зодіаку сьогодні, 13 липня, і повідомили, кому в цей день варто остерігатися заздрості ворогів. Про це пише видання "SlovoFraza".

Овен. Сьогодні Вам слід зосередитися на робочих питаннях і документації. Вдалий час, щоб відмовитися від шкідливих звичок, а також знайти собі нових друзів.

Тілець. Сьогодні Вам краще залишитися вдома. Якщо такої можливості немає - залишіть для себе хоча б вечір. Розбір старих речей або перегляд фотографій викличе приємні спогади.

Близнюки. Цей день бажано присвятити плануванню на найближчий час відпустки. Ви дуже втомилися від рутинної роботи і потребуєте заслуженого відпочинку у колі сім'ї.

Рак. Аналіз минулих помилок і недоліків допоможе вам краще зорієнтуватися в сьогоднішньому дні. Можливі проблеми зі шлунком, тому краще відмовтеся від жирної їжі.

Лев. Уникайте спілкування з людьми, які вас дратують. Очікуються серйозні фінансові надходження. Прислухайтеся до порад. Сьогодні вороги пильно стежать за кожним Вашим кроком - будьте напоготові.

Діва. Очі бояться, а руки роблять, тож нехай сьогоднішня рутина вас не лякає. Повноцінно відпочити допоможе перегляд улюбленого фільму.

Терези. Не варто придумувати собі неіснуючих проблем. Вас ніхто не прагне обманювати. Потрібно бути більш відкритим до людей і тоді ви помітите приємні зміни.

Скорпіон. День гарний для ділового спілкування, знайомств і розвитку нових зв'язків. Легкий флірт може несподівано призвести до затяжного роману.

Стрілець. Сьогодні бажано зайнятися навчанням і накопиченням нових корисних знань. Також не рекомендується йти на відкритий конфлікт, краще перечекати спад емоцій.

Козеріг. Зірки радять довіритися своїй інтуїції. Родичі попросять про допомогу, тому вам доведеться відкоригувати плани.

Водолій. Колективна робота допоможе подолати те, з чим ви не впораєтеся самостійно. Заради здоров'я обмежте вживання алкоголю та кави.

Риби. Щоб знайти спільну мову з оточуючими, увімкніть почуття гумору. Подорожі сьогодні краще скасувати. Бережіть дихальну систему і менше нервуйте.

Раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яких чекає біла смуга в липні.