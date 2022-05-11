Гороскоп на 11 мая для всех знаков Зодиака: что принесет этот важный день

Овен

Вы сможете сегодня немного расслабиться в течение дня. И помните – вы не несете единоличной ответственности за все в этом мире.

Телец

Не стоит сегодня совершать спонтанные действия. Дважды подумайте прежде чем потратить на что-то деньги.

Близнецы

Идите сегодня к своей цели с энергией и настойчивостью. Сегодня вам будут по плечу даже самые трудные задачи.

Рак

Работа сегодня для вас станет приятнее, чем удовольствия. Только не стоит полностью заменять одно другим.

Лев

Вы уже вечером будете улыбаться по поводу небольших препятствий, которые будут возникать в течение дня.

Дева

Побалуйте себя! Просто следите, чтобы деньги не ускользали из ваших пальцев слишком быстро.

Весы

Завершайте все дела только тогда, когда будете уверены, что ничего не сможет пойти не так.

Скорпион

Все дальнейшие обсуждения сегодня приводят только к тому, что другие будут отказываться вам помогать.

Стрелец

Нет причин сегодня отчаиваться. До большого прорыва еще далеко, но маленькими шагами вы идете в нужном направлении.

Козерог

Другие люди уверенны, что могут дать вам правильный совет. Слушайте их, но не обманывайтесь.

Водолей

Сегодня вы добьетесь намного меньше, чем рассчитывали. Поэтому берегите свои силы.

Рыбы

Дайте другим понять, что у вас есть преимущество. И подгоняйте их, так как время уже на исходе.