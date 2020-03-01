Гороскоп на 1 марта: Ракам невероятно повезет, а Рыб ждет нервотрепка

Гороскоп на 1 марта для всех знаков Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Астрологи составили гороскоп на 1 марта для всех знаков Зодиака. Для кого день станет удачным, а кто может потерять деньги - читайте на Styler

Гороскоп 2020 на 1 марта для всех знаков Зодиака составили астрологи. Сегодняшний день способен стать удачным для укрепления отношений с близкими, глубоких разговоров и анализа действий - в спокойной обстановке будет легче принять взвешенные решения и оптимизировать стратегию на будущее. Звезды в первый день весны будут на стороне Овнов, Раков, Дев и Стрельцов.

Кому же будет не до отдыха в выходной? Кому придется в прощеное воскресенье испытать нервы на прочность и окунуться в водоворот непредвиденных забот? Читайте в гороскопе на сегодня, 1 марта.

Овен (21.03 - 20.04)

Для Овнов 1 марта станет благоприятным для отдыха от напряжения и беспокойства. Этот день уместно посвятить укреплению здоровья, спокойным прогулкам в душевной компании и обсуждению семейных вопросов. Высока вероятность решения старых "скользких" вопросов с родными и приятелями, достижения консенсуса.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам 1 марта, не смотря на выходной, придется столкнуться с заботами. Тут уместно проявить характерные для представителей этого знака Зодиака стойкость и упорство, иначе на предстоящей неделе незавершенные дела будут вас тормозить. Звезды предвещают в этот день позитивный эмоциональный всплеск, который может быть вызван добрыми новостями по прошлым вопросам и решениям.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Для Близнецов сегодня день сулит изрядную активность и "рабочий" темп. Высока вероятность если не более раннего начала трудовой недели, то дополнительных занятий в воскресенье или домашние хлопоты. Стоит мобилизовать силы и быть открытым для креативных решений.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков 1 марта может стать очень удачным в финансовом плане: могут вернуть старый долг или же дать полезный совет по будущим инвестициям. Звезды советуют прислушиваться и к своей интуиции, и к рекомендациям людей, которым вы доверяете. День способен принести позитивные изменения.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам первый день марта может подготовить новые неожиданные вызовы, но трудности будет проще преодолеть благодаря быстрой реакции на них - не ленитесь, и тогда ничто не помешает реализовать ваши планы. 1 марта обещает стать эмоциональным и активным.

Дева (24.08 - 23.09)

Для Дев 1 марта станет весенним "обновлением души" - звезды сулят чувство вдохновения, что позволит найти интуитивные решения рабочих вопросов. Кроме того, день очень удачный для личных дел и встречи с любимыми, с которыми вы хотите связать свою судьбу - отношения сегодня можно перевести на уровень выше.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы сегодня могут посвятить день рабочим процессам в спокойной обстановке, обеспечив качественное выполнение задач - такие заботы уместно рассматривать как инвестиции в карьеру. У представителей этого знака Зодиака высокая вероятность подвижек или важных новостей 1 марта, что сулит новые возможности.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов первый день весны способен поставить все с ног на голову - астрологи предупреждают о внезапных вызовах и высокой вероятности конфликтов. Сегодня лучше по возможности избегать спорных тем. Могут быть неожиданные встречи или визит гостей.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам 1 марта готовит полноценный выходной, когда можно посвятить время релаксу и веселой компании. День благоприятный для встреч, однодневных туров или смены обстановки. Также это начало весны может стать отличным поводом бросить вредную привычку и найти для себя новое хобби.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам сегодня придется понервничать - звезды сулят эмоциональный период с тревогами и заботами. Представителям этого знака Зодиака стоит остерегаться интриг и конфликтных тем. Лучше абстрагироваться от навязанных другими проблем и не поддаваться на провокации.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев 1 марта может стать насыщенным и полным хлопот, вероятны дополнительные работы. Присущие этим знакам Зодиака рациональность и острый ум поможет справиться со всеми вызовами - главное, сохранять спокойствие и держать все под контролем.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам сегодня звезды сулят нервотрепку и срывы планов. 1 марта нужно быть особо осторожными с деньгами, а расточительность и необдуманные вложения и покупки могут серьезно негативно сказаться в ближайшем будущем.

Удача ожидает сегодня Тельцов и Дев. Финансовые дела пойдут вгору у Раков. В семье и на личном фронте все будет замечательно у Овнов, Дев и Стрельцов. Для трудовых свершений 1 марта лучше всего подходит Близнецам, Львам, Водолеям и Весам.

Ранее мы писали о том, что для большинства високосный год станет началом важных изменений в жизни, откроет новые возможности и принесет счастье в личной жизни. Так, гороскоп на март может стать очень напряженным для многих знаков Зодиака в первый месяц весны из-за крайне неудачных дат.