Гороховий суп з потрохами: рецепт ароматної української страви

Що потрібно для горохового супу з потрохами

Для того, щоб приготувати гороховий суп з потрохами, знадобляться наступні інгредієнти:

вода - 3 л

масло - 50 г

курячі потрошки (печінка, серця, шлуночки) - 1 кг

картопля - 5 шт.

горох - 200 г

морква - 1 шт.

цибуля - 1 шт.

кріп - до смаку

часник - 3 зубчики

сіль - до смаку

лавровий листок - 1 шт.

духмяний перець - 3 шт.

Як готувати гороховий суп з потрохами

Для того, щоб приготувати гороховий суп з потрошками, спочатку потрібно замочити горох на декілька годин. Перед замочуванням також рекомендовано промити горошини в холодній воді декілька разів, доки рідина не стане прозорою.

Потім потрібно відварити горох на слабкому вогні, заливши його 3 л води. Важливо під час варіння знімати піну та не додавати сіль. Час від часу помішуйте горох, щоб він не прилив до стінок каструлі.

Окремо потрібно відварити потрошки - печінку, шлуночки та серця. Якщо використовується декілька видів потрошків, спершу потрібно відварити шлуночки, оскільки вони варяться довше. На відварювання потрібно приблизно 15 хвилин.

Щоб смак супу був насиченим, потрібно приготувати овочеву засмажку. Для цього потрібно почистити та нарізати на кубики цибулю, а моркву почистити та натерти.

Обсмажте інгредієнти з маслом на мінімальному вогні, до розм'якшення та золотистого кольору.

Як готувати овочеву засмажку (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Тим часом почистьте картоплю та наріжте її на кубики середнього розміру. Додайте до відварених шлуночків серця, а печінку вимочіть в холодній воді протягом 30 хвилин. Після цього наріжте печінку і обсмажте її з засмажкою, протягом 5 хвилин з кожного боку.

Як обсмажити печінку (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Відварені шлуночки охолодіть, наріжте на менші шматочкики та додайте до відвареного гороху з овочевим бульйоном. Також додайте картоплю і серця.

Варіть суп до готовності картоплі. Тоді додайте сіль до смаку, а також овочеву засмажку з печінкою. Проваріть суп з горохом та потрошками ще протягом 5 хвилин.

Після цього додайте спеції та трохи зачекайте, що страва настоялася і стала більш ароматною. Розлийте суп по тарілках та присипте подрібненою зеленню.