Без городу: як виростити часник в квартирі

Як посадити часник у приміщенні

Якщо ваша мета - вирощувати цибулини часнику приміщенні, за словами Керрі Спунемор з Park Seed, насамперед часник має пройти період яровизації. Яровизація викликає процес цвітіння рослини, завдяки тривалому впливу холоду.

В один горщик можна висаджувати кілька зубчиків часнику, якщо для кожного з них достатньо місця. Їх рекомендують розмістити на відстані приблизно 10-15 см один від одного, щоб забезпечити належний ріст рослини.

Краще обирати контейнери з дренажними отворами для запобігання затримці води - проблемі, яка може призвести до загнивання коренів. Також варто надавати перевагу збагаченому поживними речовинами та добре дренованому ґрунту.

Повний процес висаджування часнику разом з попередньою підготовкою відбувається таким чином:

помістіть цибулину або зубчики часнику, які ви хочете посадити, в пакет, що закривається, з невеликою кількістю ґрунту;

покладіть пакет у морозильну камеру на 4-6 тижнів для яровизації;

після охолодження розламайте цибулину часнику на окремі зубчики;

висадіть зубчики на глибину близько 5 см загостреними кінцями догори;

засипте зубчики ґрунтом і акуратно утрамбуйте;

рясно полийте ґрунт.

Як доглядати за часником у приміщенні

Правильний догляд за часником допоможе виростити у кімнатних умовах його цибулини, а не лише зелень.

Забезпечте яскраве освітлення

Часник потребує щонайменше шість годин яскравого непрямого світла в приміщенні. Тож рослину радять тримати на сонячному місці, оскільки світло має вирішальне значення для росту.

Якщо у вас є вікно на південну або східну сторону, то це ідеальний варіант. Якщо природного сонячного світла недостатньо, можна встановити над часником спеціальні лампи.

Обирайте правильний ґрунт

Садити часник слід у добре дренований, багатий на поживні речовини ґрунт. Ідеальний рівень рН ґрунту для часнику - від 6,0 до 7,5.

Крім цього, рекомендують час від часу збагачувати ґрунт додаванням органічних речовин, таких як компост.

Підтримуйте рівень вологи

Часник надає перевагу постійно вологому ґрунту, який водночас не перетворюється на "болото". Обов'язково уникайте надмірного поливу, який може призвести до загнивання коренів.

Щоб досягти цього, слід поливати часник щотижня і підтримувати ґрунт зволоженим протягом періоду формування цибулин.

Використовуйте добриво обережно

Якщо ви просто хочете виростити зелень часнику, добрива не потрібні. Якщо ваша мета - виростити часникові цибулини, Спунемор радить удобрювати ґрунт універсальним добривом при посадці, а потім використовувати азотне добриво або риб'ячу емульсію кожні три тижні після цього.

Проте обов'язково ознайомтесь з інструкціями на упаковці, перш ніж вносити добрива для часнику.

Забезпечте постійну температуру

Часник процвітає при досить низьких температурах - проте перепадів температури краще уникати. Крім цього, рослина любить помірний рівень вологи, тож підтримання стабільності цих факторів сприятиме росту часнику.

Коли збирати часник

Часник готовий до збирання, коли приблизно третина листя набуде коричневого кольору. Проте, як зазначає Спунемор, зелене листя також залишиться - воно допомагає захистити часник на стадії збирання та зберігання.

Тож не потрібно чекати, поки все листя стане коричневим, щоб зібрати невеликий врожай. Збирати часник потрібно обережно, потроху піднімаючи цибулину з ґрунту. Перед використанням слід просушити цибулини в теплому сухому місці.

А от зелень часнику зазвичай готова приблизно через один-два тижні, і її можна збирати за потреби, відрізаючи шматочки чистими гострими ножицями.