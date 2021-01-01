В городах Украины ярко и необычно отметили день рождения Бандеры: как это было

Факельное шествие в Киеве (twitter.com/ukrreporter)

В честь 112-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, главы ОУН и одного из лидеров украинского националистического движения XX века, украинцы традиционно провели факельные марши.

1 января акции состоялись в разных городах страны, а приняли участие в них многие тысячи граждан. Как чествовали память Бандеры в Киеве, Днепре, Тернополе, Славянске, Полтаве, Херсоне и Львове - расскажет и покажет Styler.

Отметим, что в этом году вече прошло в необычных условиях - его проходили в условиях карантина, и участники мероприятий должны были придерживаться эпидемиологических правил, в том числе и о социальной дистанции. Еще одной уникальностью стало то, что помимо украинской национальной символики у участников марша можно было увидеть также и белорусскую.

Во многих городах в центе были усилены меры безопасности, за правопорядком следили полицейские и нацгвардейцы

Факельное шествие в Киеве

В столице было на время проведения шествия в честь Бандеры перекрыто движение по улице Владимирской от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко.

Сама акция стартовала в 18:00 и длилась полтора часа.

Участники вече и шествия, кроме патриотических лозунгов, также пели песни и поздравляли прохожих с Новым годом. Об этом свидетельствует видео журналистов "5 канала".

Всего на вече собралось более тысячи человек. Мероприятие прошло спокойно, сообщений об инцидентах и нарушениях в полицию не поступало.

Видео: В Киеве ко дню рождения Степана Бандеры 1 января провели Марш чести, достоинства и свободы

Акция в честь Бандеры во Львове

Во Львове акцию ко дню рождения Степана Бандеры начали еще днем, а не вечером, передали в пресс-службе Львовского горсовета.

Участники многолюдного марша возложили цветы к памятнику лидеру ОУН на площади Кропивницкого.

Также состоялась общая молитва за Украину.

Акция ко дню рождения Бандеры во Львове 1 января (фото: city-adm.lviv.ua)

Факельное шествие в Славянске

В Славянске Донецкой области 1 января провели факельное шествие. Марш начался в 18:00 на Соборной площади. В нем приняло участие около 200 человек, сообщает "Восточный вариант".

Такое мероприятие в честь дня рождения Бандеры в городе провели уже в шестой раз.

Сегодняшняя акция проходила в сопровождении полиции и нацгвардии.

Факельный марш в честь Бандеры в Славянске 1 января (фото: v-variant.com.ua)

Акция в честь Бандеры в Днепре

В Днепре чествовать память лидера ОУН Бандеры пришли более тысячи человек. После собрания в "Парке ракет" около здания Днепропетровской ОГА и облсовета активисты прошлись по городу факельным шествием, звучали песни и поздравления с Новым годом, передает "Медіапростір".

Видео: Акция по случаю дня рождения Бандеры в Днепре 1 января

Кроме того, участники акции провели импровизированный митинг возле памятника Шевченко.

Акция по случаю дня рождения Бандеры в Днепре 1 января (фото: mediaprostir.info)

Вече в честь Бандеры Тернополе

В Тернополе по случаю дня рождения главы ОУН и лидера националистов провели многолюдное вече. Об этом передает t1news.tv.

Во время мероприятия около памятника Бандере представители местной власти выступали с торжественными речами, также были награждения руководителей общественных организаций, возложения цветов.

Вече в честь Бандеры в Тернополе 1 января (фото: t1news.tv)

Факельное шествие в Полтаве

В Полтаве 1 января провели марш с факелами. Мероприятие состоялось по инициативе ВО "Свобода" и при участии Полтавского отделения ВОО "Сокол", сообщили на Facebook-странице партии.

Марш начался в 18:00 возле "Злато город", проследовал по улице Соборности и завершился возле памятника Ивану Мазепе.

Участники марша несли зажженные факелы, флаги и скандировали лозунги.

Факельный марш в Полтаве 1 января (фото: poltava.to)

Митинг в Херсоне

В центре Херсона в день рождения Бандеры провели митинг. Мероприятие состоялось на площади у кинотеатра "Украина", сообщает Depo.Херсон.

В митинге приняли участие представители политических партий и общественных организаций национал-патриотического направления.

На этот раз не проводили традиционное для таких мероприятий факельное шествие, но совсем без факелов организаторы не обошлись.

Митинг в честь Банеры в Херсоне 1 января (фото: herson.depo.ua)

Ранее мы писали о том, что появились воспоминания участника Варшавского процесса о Бандере в суде, который рассказывали, что признания лидера ОУН просто поражали.

Также сообщалось, что в центре Киева усилили меры безопасности из-за марша в честь дня рождения Бандеры.