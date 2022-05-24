Город Южноукраинск решил сменить название

Вопрос о необходимости переименования Южноукраинска рассматривали на заседании комиссии по наименованию и переименованию названий улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и бульваров на территории Южноукраинской городской ТО.

По результатам обсуждения члены комиссии "единогласно поддержали необходимость переименования города Южноукраинска".

"Ведь в соответствии с требованиями Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" название города не соответствует нормам правописания и стандартам государственного языка", - объяснили чиновники.

Новое название будет Пивденноукраинск, в соответствии с рекомендациями Института украинского языка Национальной академии наук Украины относительно нормативной формы собственного названия города.

Также комиссия решила переименовать 14 улиц общины, и определила 7 улиц, чье переименование требуют более детального изучения.

Отмечается, что подлежат переименованию:

улицы Прокофьева и бульвар Курчатова в Южноукраинске,

улицы Никитина, Антипина, Островского, Синявского и Чехмистренко в пгт Константиновка.

В горсовете подчеркивают, что после переименования улиц и города у жителей общины не будет никаких финансовых расходов, так как не требуется замена документов на имущество или землю, обновление прописки.