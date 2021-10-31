"Город-мечта": эти фото самых монументальных сооружений Припяти завораживают

Как известно, Иван Литовченко был автором монументальных работ в Припяти. Он начал работать с Припятскими фресками где-то в 1974 году. С самых первых дней он работал с архитектором Оловянниковым. В частности, тогда была задача - создать город атомщиков, город-мечту.

"В Припяти был типичный проект строительства для Советских времен - типовые дома, типовые улицы, типовое размещение типовых зданий. Он решил сделать из этого города произведение искусства", - рассказала Наталья.

Наталья Литовченко

По ее словам, была заложена философская идея "от тьмы к свету". Отмечается, что еще в 60-е годы его вызвали к Хрущеву на встречу, потому что ему не хотелось простого соцреализма. Тогда на этой встрече он познакомился с Павлычком, Якутовичем, Драчом, с которыми общались всю жизнь. Поэты даже помогали называть некоторые работы. Например, портрет Леси Украинки назвали "Музами вдохновенная".

В Припяти первой работой архитектора была "Данко разрывает грудь и отдает свет, свое сердце людям".

"Папа был в Чернобыле через 5 лет после аварии. Снимался фильм о нем, о его творчестве. Он ездил и приехал из Припяти в удручающем состоянии. Приехал и сказал нам "я во второй раз умер". Потому что увидел состояние своих работ. Но он умер за 10 лет и не видел что происходит сейчас, как разрушаются мозаики", - добавила Наталья.

Мозаика Проспект

Фрагмент скульптурно рельефа Творения

Мозаики Иван Литовченка

Мозаики Ивана Литовченка (24 канал Анастасия Ищенко)