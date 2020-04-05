Город под Киевом полностью окутан дымом из-за пожара в Чернобыле: впечатляющее видео

В Киеве из-за пожара в Чернобыльской зоне зафиксировано загрязнение воздуха. Вонь проникает в окна квартир и домов. Это отвлекает местных жителей, поскольку вонь сказывается на самочувствии. Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

"Все в дыму: Ирпень с высоты птичьего полета", - подписан ролик. Удушливая атмосфера чувствуется по всему городу, хотя смог навис в основном над правым берегом Днепра.

Пожар в Чернобыле (видео: facebook.com/KyivOperativ)

С атмосферой начались проблемы приблизительно в конце марта. Под столицей загорелись торфяники. Смог также наблюдался на Минском массиве, Нивках и других районах правого берега.

По некоторым данным, воздух в столице начал портиться снова 3 апреля. А сегодня показатели загрязненности достигли максимума с начала весны. Таким образом люди пытаются сжечь сухую траву и мусор, не думая о последствиях.

Напомним, что 1 апреля под Одессой на территории Нижнеднестровского национального природного парка произошел пожар, в результате чего выгорело 10 гектар уникальной природной экосистемы с многочисленными птицами, которые высиживали в гнездах птенцов.