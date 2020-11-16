Город под Харьковом замело снегом, а отопление так и не включили: люди перекрыли трассу

В Купянске люди вышли на митинг из-за отсутствия отопления (коллаж: РБК-Украина)

Жители Купянска требуют незамедлительного включения отопления

В Купянске Харьковской области 16 ноября выпал снег. Город оказался в настоящих белоснежных сугробах. Все бы ничего, если бы не отсутствие отопления. Существенные похолодания пришли в город еще задолго до снега, однако тепло в дом так и не дали. С первым снегом у местных закончилось терпение, и они решили перекрыть трассу. Фото акции протеста опубликованы на Facebook-странице “Жить в Харькове”.

С первым снегом у жителей города, в квартирах которых до сих пор не начался отопительный сезон, лопнуло терпение. Они вышли на улицу и перекрыли дорогу. Утверждают, что даже при работающих обогревателях температура в квартирах не поднимается выше 10-14 градусов. Многие из них спят в одежде, ходят дома в валенках.

В Купянске люди вышли на митинг из-за отсутствия отопления после первого снега (фото: facebook.com/myharkov)

Стоит отметить, что согласно законодательству, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура переходит отметку +8 градусов. Эта черта в городе Купянск Харьковской области была пересечена более недели назад.

Напомним, что ранее синоптик рассказал о погоде на День святого Николая. Горбань прогнозирует два периода похолодания с минусовыми температурами – с 8 по 14 декабря и с 18 по 28 декабря.

Также мы писали, что в Украине 16 и 17 ноября на дорогах ожидается гололед. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Также РБК-Украина писало, что на этой неделе в Украине будут морозы до -10. Холоднее всего будет в восточных регионах, где в ночное время термометры покажут очень низкие температуры. При этом в ряде областей ожидается снег.