Сегодня многострадальный Город-герой Мариуполь почти полностью уничтожен и находится под оккупацией. Рупоры роспропаганды начали новый этап промывки мозгов о "исконарусскихтерриториях", поэтому будет уместным кому-то освежить память, а кому-то узнать настоящую историю.

Когда пропагандисты называют юго-восток Украины, в том числе и Мариуполь, испокон веков "русскими землями", они умалчивают, что первые поселения на этой местности были еще тогда, когда на месте Москвы были непроходимые болота.

Находки тысячелетней давности на территории Мариуполя

Говоря об истории того или иного города, важно понимать, что с точки зрения исторической науки все даже незначительные факты важны и играют свою роль в будущем.

Следовательно, надо вспомнить, что с древних времен люди селились возле рек, озер и т. д., поэтому первыми древними находками на территории Мариупольщины стали находки времен бронзового века из раскопок возле реки Кальмиус.

Интересной и самой древней находкой стал могильник 6-го десятилетия до нашей эры, найденный в Мариуполе во время строительства "Азовстали". Историки называют находки азово-днепровскими за совместимость орнаментов нарисованных на посуде и вещах быта с находками у берегов Днепра. То есть еще 2 с лишним тысячи лет назад Донбасс был органической составляющей украинского этноса.

А до основания Москвы оставалось примерно 1200 лет...

Мариупольщина во времена Киевской Руси

Первой урбанистической находкой на территории современного Мариуполя стала находка на правом берегу Кальмиуса - торжища (рынка) площадью 200 на 200 метров, времен 8-9 века.

Далее эти территории стали ареной противостояния между монголами и объединением русько-половецкого войска, известное, как Битва на Калке в 1223 году.

Руський воин в окружении монголов после битвы на Калке (фото: Facebook)

Пока прошло 70 лет с даты основания столицы "мордора", на нашей территории, нашими предками решались вопросы континентального господства монголо-татар на ближайшие века.

Мариуполь во времена козачества

Во времена козачества Приазовье начало активно заселяться людом, как и степные регионы. Побережье и речные системы региона начали использоваться козаками, как альтернативный путь возвращения домой после походов на татар и турков.

Тогда же началась активная торговля местными рыбой и солью из Азовского моря, а сам "Чумацкий шлях" из Приазовья называли "соленым". Из-за необходимости обороны этого пути и территорий вокруг в устье реки Кальмиус на правом берегу была образована козачья слобода, где жили козаки и их семьи, и основана сечевая крепость "Домаха".

Впоследствии крепость "Домаха" стала одной из центров Войска Запорожского - Кальмиусской паланкой. Роль торгового и военно-административного центра в регионе побудила к быстрому развитию поселения. Появление этого поселения на территории современного Мариуполя историки датируют по-разному от начала до конца 16-го века.

Кальмиусский сторожевой пост, вариант изображения мариупольского художника В. А. Остапенко (фото: old-mariupol.com.ua)

В результате Кальмиусская паланка была крупнейшей по территории в Войске Запорожском. Занимала территории современной Донецкой области, и частично Луганской, Запорожской, Днепропетровской и... Ростовской области.

В то время эти земли были колыбелью украинского народа, ведь на них не претендовали ни поляки, ни московиты, а соседней силе в виде крымских татар, козаки успешно давали отпор. Более того территории Мариупольщины почти не пострадали во время событий "руины".

Только в начале 18-го века под протекторатом царской власти донские казаки начали вытеснять кальмиусских козаков.

В результате разгрома запорожских козаков в 1775 году, кальмиусские козаки также потеряли свои территории и были выселены.

Земли Кальмиусской паланки вошли в состав Азовской губернии, Екатеринославского наместничества с названием Кальмиусский уезд.

В 1778 вблизи разрушенной Кальмиусской слободы был основан уездный город Павловск в который заселили 75 человек...

Именно этот год пропагандисты используют, как дату создания города на территории современного Мариуполя, как основной причины зарождения жизни в регионе.

Совсем "неважно", что на этой именно территории жизнь бурлила сотни лет. От времен Киевской Руси до времен козачества, задолго до первого пришествия русского мира.

Мариуполь во времена Российской империи

Согласно грамоте Екатерины II, в 1779 году, до переселенцев из Крыма, город назывался "Марианополем", поэтому современное название происходит от того, что ему дали депортированные греки из Крыма.

В 1824 году начал свою деятельность судостроительный завод.

С открытием железорудного бассейна Кривбасса Александром Полем началась великая индустриализация не только Мариуполя, но и всего региона, портовый город начал жить с новым размахом.

Мариуполь при независимой Украине

В наши дни город был одним из индустриальных центров страны, его порты ежегодно приносили пользу людям всего мира.

Мариуполь - единственный крупный город в регионе, который не подвергся сепаратистскому движению в 2014 году и вернулся в состав Украины после кратковременной оккупации. Тогда же добровольцами из Мариуполя был основан полк "Азов" - один из лучших и по сей день.

Доказательством профессионализма и героического самопожертвования стали 90 дней круговой обороны города азовцами. За свою силу и несокрушимость российские войска разрушили город почти до основания, при этом убили тысячи наших граждан.

Мы никогда не должны забывать героев этой войны, и идеалы за которые они боролись!

Мариуполь, как сотни лет назад был, есть и будет украинским, уважайте свою историю и друг друга. Слава Украине!

"Марш украинских сил" 13 июня 2021 года в честь освобождения города (фото: Facebook)