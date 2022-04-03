Мариуполь. Геноцид XXI века как ментальный маркер человечества

В трагедиях мирового масштаба выбор отсутствует: погрузиться в горе и продолжить жить с болью, или обобщить зверства в философско-правовом контексте, останавливая страдания и разрушение духа. Это как во время сложной хирургической операции разрабатывать академические рекомендации, будучи на операционном столе. От этого становится еще жутче. Украина умирала дважды: от Голодомора и Холокоста, а сейчас истекает кровью Мариуполь. Город физически погибает от геноцида во время войны против нашей страны.

Геноцид – моя личная боль, потому что в мою семью он пришел дважды, с разницей в восемьдесят лет.

Петрушинская балка (Балка смерти) на окраине Таганрога... Во время Второй мировой войны там расстреляли четырнадцать моих родственников за то, что они были евреи. Среди жертв – маленький ребенок. После трагедии часть семьи, которой удалось выжить, переехала в Мариуполь. Моя бабушка умерла пол года назад в этом городе. В Мариуполе родился мой отец. Сейчас полностью разрушен дом, где проживала моя семья.

Линия права

Совершение геноцида – это международное преступление, а его запрет является императивной нормой общего международного права. Согласно правовым разъяснениям, геноцид существует с того момента, когда его жертвой становится хотя бы один человек, не обязательно все члены группы. От убийства человека как уголовного преступления геноцид отличается именно намерением уничтожить группу как таковую.

В резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года (І) и 180 (II) от 21 ноября 1947 года геноцид был признан международным преступлением. В частности, указывалось, что "геноцид является международным преступлением, которое влечет за собой национальную и международную ответственность отдельных лиц и государств".

9 декабря 1948 года был принят и открыт для подписания основной конвенционный источник в сфере борьбы с геноцидом – Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказания за него (III). Согласно Конвенции, геноцид независимо от того, происходит он в мирное или военное время, является преступлением, которое нарушает нормы международного права.

В статье 2 Конвенции перечисленные акты геноцида и предполагается, что они являются таковыми при условии присутствия "намерения уничтожить полностью или частично определенную национальную, этническую, расовую или религиозную группу": а) убийство членов такой группы; б) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; в) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное ее физическое уничтожение; d) меры, рассчитанные на предотвращение рождению детей в среде такой группы; д) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. Таким образом, в состав международного преступления геноцида вводится необходимая признак вины, которая выступает в этом случае в ярко выраженной форме виновного умысла.

Важным международным правовым источником в сфере борьбы с геноцидом является Римский статут Международного Уголовного Суда (далее – МУС) от 17 июля 1998 года. Согласно статье 5, распространяющей юрисдикцию МУС на преступление геноцида, это деяние относят к самым серьезным преступлениям. Для подтверждения акта геноцида, который заключается в нанесении серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам определенной национальной, этнической, расовой или религиозной группы (в соответствии с пунктом b статьи 6 Статута МУС), необходимым элементом является причинение исполнителем тяжелой телесной или психической вреда одному или более лицам, принадлежащих к такой группе. При этом такое поведение исполнителя может включать акты пытки, изнасилования, сексуальное насилие, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, но не обязательно ограничивается такими деяниями. Субъектом преступления геноцида являются не только отдельные физические лица (или группы физических лиц), но и государство в целом.

Линия судьбы

Мариуполь для меня – город, где жила моя семья после побега от расстрелов в Балке смерти. Сейчас – это территория истребления российскими захватчиками украинцев, место боли и разрушения, насилия и страданий. Мариуполь горит в ужасном апокалиптическом огне ежесекундно.

Смерть, уничтожение, изнасилование, коридоры побега, страх, боль, ярость. Я не могу писать о ком-то отдельно, это адский котел насилия, где градацию разграничения установить невозможно. Инна Венедиктова (статья в издании "Зеркало недели" "Мариуполь, родной...Что дальше?" (19.03.2022) уже привела факты блокады города, гуманитарного кризиса и эвакуации, подняла критические темы болезненной реальности мобилизационной политики и глобального видения картины войны. Как обобщения, автор придает обращение мариупольского патрульного полицейского Михаила Вершинина: "Не позволяйте им нас уничтожить!".

Сергей Родионов (автор бренда города Мариуполь мирного времени), запустил на днях сайт для сбора историй человеческих трагедий города. И сердце кромсает живой материал зверств, о которых пишут люди.

Одна из местных женщин, которая спаслась, сказала: "90-й Псалом не сходил с наших уст": "Он спасет тебя от сети ловца и от пошести пагубной. Не побоишься страха ночью, ни стрелы, летящей днем. Ни пошести, что ходит во тьме, ни напасти духа зла в полдень.Упадет около тебя тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе не приблизится. Только глазами твоими будешь смотреть и месть над беззаконными видеть. На гаспида и василиска ты будешь наступать и потопчешь льва и змея".

События в Мариуполе в основном касаются увеличения количества погибших, обстрелов, взрывов, осадах, невозможностью эвакуации, насильственным вывозом (депортацией) россиянами местных жителей, героическими и благородными историями обычных мариупольцев, стойкостью нашей армии перед лицом смерти. Я не могу вспоминать о разрушенных памятниках культуры и архитектуры, музеях, храмах, театрах. Эти разрушения являются второстепенными в человеческом горе. Коллективную вину за невозможность остановить трагические события в Мариуполе должен чувствовать мир и вся Украина.

Линия осознания

История человечества – это история войн. Каждая война развивается как специфическое взаимодействие захватчиков и защитников, где нападающая сторона (рано или поздно) демонстрирует что-то нечеловеческое: невероятную, абсурдную жестокость, унижение, насилие, издевательства.

Война в XXI веке является страшным гибридом вброса неандертальства к стандартам высокоразвитого общества. Ужасно, но нет надежной профилактики не только от появления разрушительных идей и их реализации, но и от безумия лидеров идейной деструкции, которые возбуждают в толпе животный фанатизм и страсть к агрессии.

Не продуцирует ли осмысление жестокости по отношению к человечеству очередной волны насилия? Вопросы, связанные с насилием, рассматривали еще античные философы. Платон, Геродот, Эпикур, Пифагор негативно оценивали насилие (в частности, войну). Эразм Роттердамский отмечал, что "война сладка для тех, кто ее не знает" и указывал на наличие собственной логики насилия, которое разрастается и втягивает в свою орбиту все новые и новые жертвы.

В Гаагской конвенции заложены основания того, что имеет определение конвенционной (традиционной) войны как регулируемого проявления насилия. По определению, такая война ведется с использованием обычного вооружения между государствами в открытой конфронтации с нормами международного права: соблюдение прав участников конфликта, военнопленных, гражданского населения, без применения оружия массового поражения. Война против Украины ведется не так.

В философии войны есть две основные линии, сформулированные Кантом и Гегелем еще задолго до трагических событий ХХІ века. Как моралист Кант осуждал войну, как диалектик он признавал ее значение на определенном этапе истории общества, как футуролог видел неизбежность ее самовырождения. Свои взгляды на эту проблему Кант изложил в трактате "К вечному миру". Кант понимал, что войны неизбежны, неустранимы. Однако первичным он определял состояние мира, а не насилия. По его мнению, человечество имеет две возможности вечного мира. Одна – путем договоренности, запрещающей войны. Другая – вечный мир на мировом кладбище человечества после всеобъемлющей войны.

Зато Гегель считал необходимым отношение к войне и к насилию как к неизбежной исторической реальности. В его видении насилие – это проблема структуры сознания.

Феномен агрессии и насилия глубоко исследовал Фромм. Разрешение конфликта сопровождается прогрессивным или регрессивным развитием. В своей концепции насилия Фромм базируется на учении об инстинктах, а также учитывает факторы внешней среды – как природной, так и социальной. После Второй мировой войны ученый пытался разгадать анатомию человеческой деструктивности, анализируя природу агрессии, которая обычно становится злокачественной. По мнению Фромма, значительным акцентом в поисках причин этого зла выступает стремление человека к максимальному контролю окружающего мира. Однако откуда берется такая избыточность – остается неизвестным и до сих пор, несмотря на многочисленные попытки ученых разобраться в психопатии тоталитарных вождей и ослепленного ими толпы.

Ганди говорил: "Я нашел, что жизнь существует среди разрушения и, следовательно, должен существовать закон более высокий, чем закон разрушения. Только при таком законе общество будет построено верно и разумно".

Стоит вспомнить выдающийся Стэнфордский тюремный эксперимент Зимбардо, когда "игра" в заключенных и охранников привела к "эффекту Люцифера". Это было исследование влияния ограничения свободы и тюремного окружения на психику человека, связи навязанной социальной роли с поведением. Вывод был следующий: маниакальное удовольствие от неограниченной власти, от возможности безнаказанно отобрать чью-то жизнь превращает человека в существо, в античеловека. Здесь даже неуместно говорить о зверствах, ибо звери не уничтожают представителей своего вида просто так, то есть для извращенной забавы.

К сожалению, цивилизованный мир современности не выбрал бдительность. Толерантности к агрессии и поиск дипломатических или экономических преференций дали свой отрицательный эффект. Эффект, которого никто не ожидал и не прогнозировал. Парадокс действий оккупантов, нелюдей в Мариуполе, собственно и заключается в отсутствии логики, биологической или стратегической потребности в этой нечеловеческой жестокости. Обычно люди поддаются какому-то алгоритму действий в зависимости от различных, созданных обстоятельств. А здесь – животно-оккупационное исключение из правил, бесчеловечность. Когда-то потом будут написаны тысячи страниц истории относительно сегодняшних событий, аналитические диссертации со статистическими данными. Но сейчас, как и потом, – это невероятная трагедия в истории человечества. И только феномен силы духа украинских сердец несет свет в самые черные закоулки боли.

Насилие не может править миром. Это противоречит человеческой природе. Жестокость порождает не только физическую ликвидацию, но и всеобщий цивилизационных регресс. Преступления против человечества производят цивилизационное замедление, а затем разворачивают мир к неизбежному разрушению и самоуничтожению.

Линия перехода

Есть более страшные вещи, чем смерть или ад – это безразличие и забвение. Мы не знаем, сколько еще предстоит пережить Мариуполю. Геноцид XXI века на нашей земле происходит сейчас. Преступления против человечества ощущаешь сердцем. Они страдают страданиями, невыразимыми и неизлечимыми.

Война против Украины далека от международных стандартов ведения боевых действий. Она стала очевидным геноцидом против украинцев. Но наша страна является устойчивым центром демократии на защите общечеловеческих ценностей, направляется к позиции объединительного мирового лидерства. Наш вызов – пройти испытания и перезагрузиться к будущему. Мы уже его завоевали. Мы в нем с новой концепцией мироздания, основой и центром которой является человек.

Философский анализ первопричин и событий, зверств в Мариуполе, правовой классификатор основы геноцида XXI века должны стать ментальным маркером человечества на достоинство, на свободу. Украина вновь обретает свободу и независимость как проводник света. Ведь это не только война с геноцидом, это – сакральная битва Добра и Зла, Света с Тьмой.