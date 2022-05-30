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В горсовете Мариуполя объяснили, почему Россия уничтожила город

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 30 мая 2022 13:44
В горсовете Мариуполя объяснили, почему Россия уничтожила город Фото: горсовет Мариуполя объяснил причины уничтожения города Россией (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия решила уничтожить украинский Мариуполь по двум причинам. Одна из них экономическая, а другая - эмоциональная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Мариуполя.

Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения в Мариуполе было сосредоточено до 8% экономики и экспорта Украины. Поэтому российские войска разрушили одну из крупнейших промышленных точек, чтобы "страна чувствовала последствия еще много лет".

В то же время стремительное развитие Мариуполя на фоне оккупированного Донецка разрушало пропаганду России.

"Также примером уничтоженного Мариуполя россияне хотели сломать мощное сопротивление других украинских городов", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты хотят вывезти из Мариуполя украинский металл, поэтому частично возобновили работу порта.

Для этого из Ростова-на-Дону в Мариуполь пришло российское грузовое судно.

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