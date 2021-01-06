Горнолыжный курорт Карпат засыпало снегом: яркие фото и видео

Популярный горнолыжный курорт Драгобрат в украинских Карпатах засыпало снегом. В сети появилось видео снегопада, а также фото лыжных трасс, которые готовы встречать туристов.

Яркие кадры в Facebook показал Василий Молдавчук.

"Драгоранок", - лаконично подписал он фото.

В Драгобрате выпал снег (фото: facebook.com/Василь-Молдавчук)

Снег прошел вчера, а утром склоны были покрыты белым ковром. Блогер говорит, что снега на курорте мало, что является большой проблемой для туристов, которые не могут полноценно кататься на спусках.

Драгобрат засыпало снегом (фото: facebook.com/Василь-Молдавчук)

В комментариях украинцы пишут, что уже "вострят лыжи", чтобы успеть покататься в этом году:

Неймовірна краса.

А людей ні душі... Де нарід?

Супер!

Зі святами, скоро будемо, снiжку побiльше.

Ранее мы писали, что на Рождество Украину накроет мощным циклоном. Синоптики рассказали, где будет больше всего снега и дождей.

Кроме того метеорологи рассказали, что украинцев ждет самый теплый год за всю историю наблюдений за погодой.

Также синоптики предупредили, что скоро в Украину придет похолодание с морозами до -15 градусов и снегопадами.