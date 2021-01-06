Гірськолижний курорт Карпат засипало снігом: яскраві фото і відео

Драгобрат в Карпатах засипало снігом (фото: facebook.com/Василь-Молдавчук)

Популярний гірськолижний курорт Драгобрат в українських Карпатах засипало снігом. У мережі з'явилося відео снігопаду, а також фото лижних трас, які готові зустрічати туристів.

Яскраві кадри у Facebook показав Василь Молдавчук.

"Драгоранок", - лаконічно підписав фото він.

У Драгобраті випав сніг (фото: facebook.com/Василь-Молдавчук)

Сніг пройшов вчора, а вранці схили були вкриті білим килимом. Блогер каже, що снігу на курорті мало, що є великою проблемою для туристів, які не можуть повноцінно кататися на спусках.

Posted by Василь Молдавчук on Tuesday, January 5, 2021

Драгобрат засипало снігом (фото: facebook.com/Василь-Молдавчук)

В коментарях українці пишуть, що вже "гострять лижі", щоб встигнути покататися в цьому році:

Неймовірна краса.

А людей ні душі... Де нарід?

Супер!

Зі святами, скоро будемо, сніжку побільше.

Раніше ми писали, що на Різдво Україну накриє потужним циклоном. Синоптики розповіли, де буде найбільше снігу і дощів.

Крім того, метеорологи розповіли, що українців чекає найтепліший рік за всю історію спостережень за погодою.

Також синоптики попередили, що скоро в Україну прийде похолодання з морозами до -15 градусів і снігопадами.