Гірськолижний курорт Карпат засипало снігом: яскраві фото і відео

Популярний гірськолижний курорт Драгобрат в українських Карпатах засипало снігом. У мережі з'явилося відео снігопаду, а також фото лижних трас, які готові зустрічати туристів.
Яскраві кадри у Facebook показав Василь Молдавчук.
"Драгоранок", - лаконічно підписав фото він.
У Драгобраті випав сніг (фото: facebook.com/Василь-Молдавчук)
Сніг пройшов вчора, а вранці схили були вкриті білим килимом. Блогер каже, що снігу на курорті мало, що є великою проблемою для туристів, які не можуть повноцінно кататися на спусках.
Posted by Василь Молдавчук on Tuesday, January 5, 2021
Драгобрат засипало снігом (фото: facebook.com/Василь-Молдавчук)
В коментарях українці пишуть, що вже "гострять лижі", щоб встигнути покататися в цьому році:
Раніше ми писали, що на Різдво Україну накриє потужним циклоном. Синоптики розповіли, де буде найбільше снігу і дощів.
Крім того, метеорологи розповіли, що українців чекає найтепліший рік за всю історію спостережень за погодою.
Також синоптики попередили, що скоро в Україну прийде похолодання з морозами до -15 градусів і снігопадами.
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